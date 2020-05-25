مصدر من المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة خاطبنا بسحب الدعاوى المدنية ضد التوأم

تلقى المصري إخطارا من اتحاد الكرة بسحب الدعاوى المدنية التي رفعها النادي ضد الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام وإبراهيم حسن، ولجنة إدارة اتحاد الكرة.

وذكر مصدر من إدارة المصري لـ FilGoal.com أن النادي تلقى إخطارا من اتحاد الكرة بسحب الدعوى المدنية.

وقال المصدر: "وصلنا إخطار من اتحاد الكرة يطالبنا بسحب الدعوى المدنية ضد التوأم".

وأوضح: "الخطاب منحنا 15 يوما لسحب الدعاوى المدنية من المحكمة، وهذا الأسبوع بالكامل إجازة بمناسبة غيد الفطر، ولذا لدينا فترة أكبر لاتخاذ القرار المناسب".

وواصل: "ربما نضطر لسحب دعاوى يكون من ضمنها اتحاد الكرة، لكننا سنستمر في دعاوى أخرى مرتبطة باسترداد حقوقنا".

وأتم: "الحلول الودية مطروحة ونرحب بها".

ماذا حدث

المصري تقدّم قبل أسبوع بدعوى قضائية في المحاكم المدنية ضد حسام حسن وإبراهيم حسن.

وقال نائب رئيس المصري: "في البداية لم نكن نتمنى تقدم حسام وإبراهيم حسن بشكوى ضد المصري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "تفاجأنا للغاية بالشكوى، والآن تحركنا للرد عليها".

وأوضح "رفعنا دعوى في المحاكم المدنية ضد حسام وإبراهيم حسن، إلى جانب تظلمنا للجنة شؤون اللاعبين، واللجوء للجنة الأولمبية للحفاظ على حق المصري".

وتابع "لجنة شؤون اللاعبين أقرت بالفعل بأحقية حسام وإبراهيم حسن براتب شهر".

وأردف "ولكن المصري هو من له حق من الأساس وليس حسام وإبراهيم حسن".

وفسر "كان هناك مقدم عقد لـ حسام وإبراهيم، لكنهما استقالا ولم يُكملا عقدهما معنا. الاستقالة كانت بشكل مفاجئ لنا ومقدم العقد يُعادل 2 مليون جنيه".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد حكم بأحقية التوأم حسام وإبراهيم حسن في الحصول على راتب شهرين من النادي المصري بعد رحيلهما وتولي قيادة بيراميدز. (طالع التفاصيل)

ليقرر المصري التقدم بشكوى ضد التوأم في اللجنة الأولمبية. (طالع التفاصيل)

فيما صرح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق، أن "لجوء المصري للمحاكم المدنية إجراء خاطئ".

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الاتحاد حكم بأحقية التوأم في الحصول على راتب شهرين".

وشدد "لم يحصل الثنائي على الراتب وتقدم بشكوى رسمية للحصول عليه".

وأوضح المصدر "وفقا للعقود المبرمة بين النادي والتوأم فإنه يحق له الحصول على راتب شهرين متأخرين وبالفعل تم الحكم بذلك وإخطار النادي البورسعيدي".

وتابع "لجوء المصري للمحكمة برفع دعوة قضائية لرد مقدم التعاقد والحصول على تعويض مالي يعتبر تحركا خاطئا ومخالفا لتعليمات فيفا".

وأضاف "هذه مخالفة بإقحام القضايا الخاصة بكرة القدم في المحاكم المدنية، فهناك طرق قانونية حددها فيفا لمثل هذه القضايا".

وأتم تصريحاته "من بين تلك الطرق لجان اتحاد الكرة للفصل في النزاع القانوني أو اللجوء لمركز التسوية باللجنة الأولمبية".

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