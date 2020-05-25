ديلي ميل: تفاصيل أسبوع حاسم قد يشهد تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي

دخل مشروع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري مراحله الحاسمة بعدما وافقت الحكومة على تطبيق المرحلة الثانية من خطتها بعودة الرياضيين للتدريبات. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيقيم كل فريق من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز كافة معايير الحكومة، ومن المتوقع أن تستمر التدريبات على شكل مجموعات منفصلة لبعض الوقت حتى الوصول لقرار نهائي بشأن التدريبات الجماعية.

ولم يعد عدد كبير من اللاعبين إلى التدريبات من ضمنهم لاعبين مثل أدريان ماريابا لاعب واتفورد الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". كما أن نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي متخوف من العودة والأمر ذاته مع تروي ديني قائد واتفورد.

الصحيفة البريطانية أوضحت مجريات الأسبوع الجاري والذي وصفته بـ"الحاسم" فيما يخص عودة النشاط الرياضي في بريطانيا، مع توقعات بعودة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإثنين

الجولة الثالثة من خضوع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لفحوصات فيروس كورونا.

الثلاثاء

المدربون واللاعبون سيجتمعون مع مسؤولي رابطة الدوري لمناقشة بروتوكول المرحلة التالية والتي من ضمنها عودة المنافسة والالتحامات في التدريبات.

من المتوقع أن لاعبين مثل تروي ديني ومدربه نايجل بيرسون سيتحدثون مجددا حول مخاوفهم من العودة خلال اجتماعين منفصلين.

اللاعبون الآخرون عبروا عن موافقتهم على العودة، وأبدى بعض اللاعبين ذلك علنا مثل جمال لاسيليس قائد نيوكاسل يونايتد وتوم كليفرلي لاعب وسط واتفورد.

اللاعبون الذين ليسوا من أصحاب البشرة البيضاء هم الأكثر تخوفا من العودة وأبدوا قلقان كبيرا خاصة وأن عدد حالات الوفيات كبير بين الأقليات.

بعيدا عن الاجتماعات سيخضع اللاعبون لفحوصات الدم للكشف عن الفيروس.

الأربعاء

سيكون يوما هاما للغاية، إذ سيتم التصويت على العودة للتدريبات بشكل كامل مع الالتحامات مع وجود شعور عام بأن الأندية ستدعم ذلك القرار.

سيسمح ذلك للدوري بالتحرك فيما يخص تحديد موعد نهائي لاستئناف المبارياتن ومن المتوقع أن يكون تاريخ عودة النشاط ما بين 19 إلى 26 يونيو المقبل، فقط بمجرد معرفة متى تعود الأندية إلى التدريبات بشكل كامل وطبيعي.

الخميس

سيكون هناك حوار آخر مع شركات البث، خاصة وأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستتعرض لخسائر بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني بجانب 36 مليون جنيه إسترليني إضافية على كل أسبوع إضافي يتمد خلاله الموسم بعد تاريخ 16 يوليو المقبل.

الأندية ستظهر خططها للرابطة وشركات البث عن كيفية رد الدين، وطريقة توزيع المباريات الـ45 المتبقية من أصل 92 على القنوات.

سيكون هناك أيضا نقاش جديد حول الملاعب المحايدة مرة أخرى، إذ سيتم تحويل عدد من المباريات لكي تُلعب في ملاعب محايدة لتجنب أي احتشاد من العامة وبسبب مخاوف وقلق على السلامة العامة.

على سبيل المثال، المباريات التي يتم تحديدها كخطر كبير سيتم تحريكها بعيدا عن الجماهير تماما تجنبا لأي تجمعات.

الأندية سيُطلب منها كذلك التقدم بطلب مبدئي للتواريخ التي يُفضل خلالها عودة المسابقة وقائمة المباريات لكي يتم توزيعها على الجدول.

الجمعة

بناء على تصويت الأربعاء قد يصبح ذلك أول يوم لعودة التدريبات بشكل تام وبالتواصل، وتلك المرحلة ستجعل اللاعبين يتكونون من مجموعات تصل إلى 12 لاعبا مع بعض القيود، من ضمنها عدم التدخل بشكل قوي أو اعتراض زميله بـTackle.

من المرجح أن الأندية ستضع بنية تحتية لتدريباتها يوم الخميس، في حين أن بعض الأندية الأخرى لن تتدرب بشكل تام حتى يوم الجمعة.

سيخضع اللاعبون كذلك بعض الفحوصات خلال الأسبوع كما ستكون هناك فحوصات ثابتة مستمرة للتأكد من سلامة اللاعبين.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كذلك ستزور التدريبات للتأكد من أن الأندية لا تخرق القواعد المحددة سلفا.

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