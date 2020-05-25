ميدو يحكي قصة خصمه من مستحقاته لضم جنش: من أفضل من دربت وزاملت

الإثنين، 25 مايو 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

جنش - كارتيرون - الزمالك

في عيد ميلاد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك الـ33، روى أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومدربه السابق حكاية خصمه من مستحقاته الخاصة، ليضم الزمالك حارس الأولمبي السابق.

محمود جنش

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب ميدو عبر تويتر: "وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدا وماكانش في فلوس في النادي نشتريه".

وكشف "فقررت إني ادفع الفلوس وأخصمها من مستحقاتي، قرار لن أندم عليه أبدا. جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم. رجل بمعنى الكلمة".

ويملك جنش مباراتين دوليتين، و28 مباراة محلية مع الزمالك في الموسم الماضي حافظ على شباكه نظيفة 11 مرة، بجانب تألقه في الكونفدرالية الإفريقية التي فاز فريقه بلقبها.

وانضم جنش للزمالك في 2011، وساهم في حصول الفريق على الكثير من البطولات، بينهم بطولة الدوري عام 2015، وكأس مصر 6 مرات، بجانب الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

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محمود عبد الرحيم جنش ميدو الزمالك
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