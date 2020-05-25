تمساح يحكي لـ في الجول ما حدث مع أبو تريكة: قال لي إنه يحب اللعب معي

الإثنين، 25 مايو 2020 - 11:23

كتب : أحمد شاكر

أحمد تمساح - مصر

"كنا نواجه غينيا خارج أرضنا ومتقدمين بنتيجة 2-1 ونزل أحمد تمساح ولم يحصل على الكرة لمدة 3 أو 4 دقائق وقال (هو علشان أنا في الداخلية محدش عايز يباصي لي)، قلت له إنه لا يوجد أهلي وزمالك هنا منتخب مصر، لأن اللعب كان ناحية محمد صلاح وأراد تمساح أن نلعب من ناحيته ثم قلت له ضاحكا (ما تتحرق يا تمساح)".

كانت تلك تصريحات محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية ونجم الأهلي السابق عن أحمد تمساح لاعب الداخلية، والذي لعب لمنتخب مصر ضمن ثلاثي هجومي ضمه مع أبو تريكة وأيقونة ليفربول الحالية، محمد صلاح.

أما تمساح فيحكي لـFilGoal.com: "أبو تريكة كان يمرر كل كرة لصلاح رغم أنني كنت دائما خالي من الرقابة، فقلت له (هو أنا عشان في الداخلية مش عايز تباصيلي)".

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وكشف "دخل هو وصلاح في نوبة ضحك خلال المباراة، ورد علي بأنهم يريدون ضمان المباراة، يمرر لصلاح وهو يحرز الهدف، لأن صلاح ينهي الهجمة بشكل مميز وسريع".

وأضاف "أبو تريكة قال لي إني لاعب جيد، ويحب اللعب معي، لكن بعد أن يضمن المنتخب المباراة بهدف أو اثنين، وبعد إحراز الأهداف نبدأ في اللعب سويا والحفاظ على الكرة".

وأتبع "بعد المباراة، جمع أبو تريكة اللاعبين وبوب برادلي المدير الفني آنذاك، وحكى لهم الموقف الذي أثار ضحكهم".

وأتم "يلقبونني بأبو تريكة، لأنني ألعب بوجه قدمي كثيرا، تعلمت منه الكثير. حاليا أنا في صفوف الداخلية وطموحنا العودة للدوري الممتاز".

وبعد لعب 17 مباراة في مجموعة القاهرة، يحتل الداخلية المركز الثاني بـ31 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن كليوباترا صاحب الصدارة، قبل 5 جولات من النهاية، وقبل التوقف الإجباري بسبب تفشي فيروس كورونا.

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