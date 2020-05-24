تقرير مغربي: الأهلي حدد سعر بيع أزارو

زعمت صحيفة "المنتخب" المغربية بتحديد الأهلي لسعر بيع الدولي المغربي وليد أزارو.

الأهلي حدد سعر بيع أزارو بـ 3 مليون يورو، و"لن يتنازل عن اللاعب بسعر أقل من ذلك"، وفقا للصحيفة المغربية.

مصير أزارو أصبح واضحا و"لن يعود لـ الأهلي بشكل رسمي بقرار من السويسري ريني فايلر"، وفقا للتقرير المغربي.

أزارو رحل من الأهلي معارا إلى الاتفاق السعودي مع وجود أحقية شراء، ولكن النادي السعودي لن يضم أزارو بشكل نهائي.

وكشف خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي عن عدم استمرار أزارو مع الفريق، بعد نهاية إعارته عقب نهاية الموسم.

ويحاول الأهلي في الوقت الحالي "تسويق أزارو" من أجل الحصول على المبلغ الذي حدده للاستغناء عنه.

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وسجل أزارو 3 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 7 مباريات مع الاتفاق.

وانضم أزارو صاحب الـ 24 عاما إلى الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

ولعب أزارو 89 مباراة بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.

وحقق أزارو لقب الدوري مرتين والسوبر المصري مرة مع الأهلي.

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