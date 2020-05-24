تيباس: إمكانية انطلاق الدوري الإسباني يوم 11 يونيو بدربي الأندلس

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، عن مخطط لاستئناف المسابقة يوم 11 يونيو المقبل.

وكانت لا ليجا قد حصلت على الضوء الأخضر من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا صباح أمس السبت، لاستئناف النشاط الكروي بدءا من 8 يونيو.

ووسط تكهنات إعلامية بإمكانية استئناف المسابقة يوم 12 يونيو، خرج تيباس بتصريحات أفاد فيها أن فكرة لا ليجا المبدئية هي اللعب من يوم 11 يونيو.

وصرّح تيباس عبر محطة موفيستار: "هناك إمكانية لإقامة مباراة يوم 11 يونيو، ستكون مباراة واحدة مع تكريم محتمل لكل ضحايا فيروس كورونا".

وأوضح هوية طرفي المباراة: "آمل أن نتمكن من تأكيد هذا التاريخ، ونود أن تكون تلك المباراة هي دربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس في العاشرة مساءً".

وأضاف: "نعمل على مواعيد الجولات الأربع المقبلة".

وشكر القيادة السياسية: "إعطاء الضوء الأخضر من رئيس الوزراء يثبت أن كرة القدم مهمة للغاية في إسبانيا".

وناشد اللاعبين بالالتزام بعد واقعة لاعبي إشبيلية: "سأركز على ما تعلمه اللاعبين، على الأمور الإيجابية. اللاعبون هم قدوة للمجتمع ويجب أن يحذروا في تصرفاتهم، أطالب كل اللاعبين بتجنب مثل هذه التصرفات، يجب الحذر لأن هذا يضع العديد من الوظائف في خطر".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد، قبل 11 جولة على نهاية المسابقة.

video:1

اقرأ أيضا:

تصريحات قوية عن الزمالك من رئيس الدفاع الحسني

لاعب جديد متهم بالاغتصاب في إنجلترا

ناشئ الأهلي السابق: نادم على الرحيل عن الإسماعيلي

البدري يبدي رأيه في كوكا

مشاكل بين النني وإدارة بيشكتاش