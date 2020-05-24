تيباس: إمكانية انطلاق الدوري الإسباني يوم 11 يونيو بدربي الأندلس

الأحد، 24 مايو 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - ليونيل ميسي - رسمة أحمد نبيل

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، عن مخطط لاستئناف المسابقة يوم 11 يونيو المقبل.

وكانت لا ليجا قد حصلت على الضوء الأخضر من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا صباح أمس السبت، لاستئناف النشاط الكروي بدءا من 8 يونيو.

ووسط تكهنات إعلامية بإمكانية استئناف المسابقة يوم 12 يونيو، خرج تيباس بتصريحات أفاد فيها أن فكرة لا ليجا المبدئية هي اللعب من يوم 11 يونيو.

أخبار متعلقة
تحذير عنيف من لا ليجا بعد تصرف لاعبي إشبيلية "غير المقبول" "لا أستطيع الاحتمال".. انتحار مهاجم صربيا السابق كاسياس يكشف سرا بشأن مباراته الأخيرة مع ريال مدريد ديلي ميل: لاعب في الدوري الإنجليزي متهم بـ "الاغتصاب الجماعي"

وصرّح تيباس عبر محطة موفيستار: "هناك إمكانية لإقامة مباراة يوم 11 يونيو، ستكون مباراة واحدة مع تكريم محتمل لكل ضحايا فيروس كورونا".

وأوضح هوية طرفي المباراة: "آمل أن نتمكن من تأكيد هذا التاريخ، ونود أن تكون تلك المباراة هي دربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس في العاشرة مساءً".

وأضاف: "نعمل على مواعيد الجولات الأربع المقبلة".

وشكر القيادة السياسية: "إعطاء الضوء الأخضر من رئيس الوزراء يثبت أن كرة القدم مهمة للغاية في إسبانيا".

وناشد اللاعبين بالالتزام بعد واقعة لاعبي إشبيلية: "سأركز على ما تعلمه اللاعبين، على الأمور الإيجابية. اللاعبون هم قدوة للمجتمع ويجب أن يحذروا في تصرفاتهم، أطالب كل اللاعبين بتجنب مثل هذه التصرفات، يجب الحذر لأن هذا يضع العديد من الوظائف في خطر".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد، قبل 11 جولة على نهاية المسابقة.

اقرأ أيضا:

تصريحات قوية عن الزمالك من رئيس الدفاع الحسني

لاعب جديد متهم بالاغتصاب في إنجلترا

ناشئ الأهلي السابق: نادم على الرحيل عن الإسماعيلي

البدري يبدي رأيه في كوكا

مشاكل بين النني وإدارة بيشكتاش

الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
دراسة: مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد تسببت في وفاة 41 شخصا بـ كورونا ساعة | أوروبا
تيباس: إمكانية انطلاق الدوري الإسباني يوم 11 يونيو بدربي الأندلس 2 ساعة | أوروبا
تحذير عنيف من لا ليجا بعد تصرف لاعبي إشبيلية "غير المقبول" 3 ساعة | أوروبا
الإسماعيلي ينتظر موقف الدوري قبل حسم مصير لاعبيه 3 ساعة | الدوري المصري
"لا أستطيع الاحتمال".. انتحار مهاجم صربيا السابق 4 ساعة | أوروبا
تقرير مغربي: الأهلي حدد سعر بيع أزارو 4 ساعة | مصر
في غياب المعزة الخارقة.. كولن يستعين بالفضائيين لتأكيد عقدة الـ30 عاما 4 ساعة | أوروبا
ديلي ميل: لاعب في الدوري الإنجليزي متهم بـ "الاغتصاب الجماعي" 5 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات 3 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا 4 سلة - إصابة نجم الزمالك شعبان عبد الوهاب بفيروس كورونا.. وتدخل من مرتضى منصور
قد ينال إعجابك