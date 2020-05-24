تقرير تركي: النني في مشاكل كبيرة مع رئيس بيشكتاش بسبب مستحقاته

الأحد، 24 مايو 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

ذكر تقرير تركي أن محمد النني لاعب بيشكتاش، دخل في مشاكل كبيرة مع إدارة ناديه.

موقع "أورتاجيجي" التركي أفاد أن اللاعب الدولي المصري على خلاف مع أحمد نور جيبي رئيس النادي الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي.

وذكر التقرير أن النني راسل الإدارة بشكل منتظم شهريًا منذ بداية أزمة كورونا، مطالبًا بمستحقاته.

وأشار موقع "كرال سبور" بدوره إلى أن بيشكتاش تفاوض مع لاعبيه بشأن تخفيض عقودهم في فترة التوقف الكروي، دون أن يصل الطرفان إلى اتفاق.

ويُنتظَر أن يُستأنَف الدوري التركي يوم 12 يونيو المقبل، وفقا لما أعلنه نيهات أوزديمير رئيس اتحاد الكرة في وقت سابق.

ويلعب النني (27 عاما) معارًا من أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم، ولم يتضح بعد موقف المعارين حال امتداد المسابقات إلى ما بعد 30 يوليو موعد نهاية العقود.

وخاض النني 28 مباراة مع بيشكتاش هذا الموسم، صنع خلالها هدفين.

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محمد النني بيشكتاش الدوري التركي
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