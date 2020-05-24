حوار - العش لـ في الجول: سأعود للدوري الممتاز.. وندمت على الرحيل من الإسماعيلي

كشف أحمد العش مدافع الإسماعيلي ووادي دجلة والأهلي السابق عودته من جديد للمشاركة مع فرق الدوري الممتاز، بعد نهاية عقده مع نادي أبو قير للأسمدة الصيف الجاري.

أحمد العش بدأ مسيرته في الأهلي، قبل أن ينضم لـ الإسماعيلي ثم دجلة، بعدها كان على أعتاب العودة للأهلي من جديد قبل أن يتوقف كل شيء بشكل مفاجئ.

وحكى أحمد العش: "بدأت في ناشئين الأهلي في عمر الـ 12 عاما وحتى 21 وتدربت مع مدربين كثر مثل بدر رجب وعمرو أنور وعادل عبدالرحمن ومحمد سعد ومحمد يوسف وياسر رضوان وفتحي مبروك وعلي ماهر وعمرو أنور".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com " تم تصعيدي للفريق الأول في عمر 17 عاما مع مانويل جوزية، وشاركت 4 مباريات مع الفريق الأول، كما شاركت مع منتخب الشباب ولكن لم أشارك في بطولة إفريقيا وكأس العالم بسبب الإصابة".

وتابع "رحلت عن الأهلي بسبب إلغاء مرحلة الناشئين وعدم قيدي في الفريق الأول، بعدها انتقلت للإسماعيلي لمدة 3 مواسم وكنت أشارك بانتظام وبشكل جيد".

ويرى مدافع أبو قير للأسمدة الحالي "ندمت علي رحيلي من الإسماعيلي، فكنت أشارك بشكل جيد ومنتظم. ذهبت لـ وادي دجلة وشاركت بصفة أساسية قبل أن يتواصل معي حسام البدري (مدرب الأهلي وقتها) وسيد عبد الحفيظ للإنضمام للفريق ثم فشلت الصفقة".

بعد فشل عودته لـ الأهلي انضم العش للدوري الكويتي ولكن لم يستمر لأكثر من 6 أشهر قبل أن يعود لمصر من بوابة نادي النجوم، ولكنه مرة أخرى لم يستمر طويلا ليرحل للدوري التونسي.

في تونس، انضم العش صاحب الـ 28 عاما لـ اتحاد بن قردان وظهر في بعض المباريات في كأس الكونفدرالية، قبل أن يقرر العودة لـ مصر، فماذا سيفعل؟

يُكمل العش حديثه قائلا: "كنت سأعود لمصر لأحد أندية الدوري الممتاز، ولكن لغلق القوائم والاستبدال قررت المشاركة مع نادي أبو قير للأسمدة في الدرجة الثانية لمدة 6 شهور".

وكشف "سأعود للدوري الممتاز خلال الصيف الحالي وعقب نهاية عقدي مع أبو قير".

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