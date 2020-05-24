البدري: كوكا من أفضل المهاجمين الدوليين.. سيبقى دائما في خططي

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب وأولمبياكوس اليوناني مشيرا إلى "هو أحد أبنائي المفضلين".

كوكا انتقل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من سبورتنج براجا البرتغالي إلى أولمبياكوس اليوناني، والأخير يحق له التوقيع معه بشكل نهائي في حالة دفع 2.5 مليون يورو.

وقال البدري عن كوكا: "أعتقد أنه من الأفضل لـ كوكا البقاء مع أولمبياكوس".

وأوضح خلال حواره مع شبكة (نوفا سبورتس) اليونانية والذي تحدث من خلاله عن كوكا، "أولمبياكوس فريق كبير بكل تأكيد، وشاهدت لهم بعض المباريات. أعتقد أن كوكا يمتلك فرصة كبيرة بتحقيق أهدافه خلال مسيرته مع أولمبياكوس".

ويرى مدرب منتخب مصر "أزمة كورونا أثرت على كافة اللاعبين، ولكن الأمر سيكون أصعب على كوكا لأنه عاد مؤخرا من إصابة طويلة ولم يشارك إلا في مباريات قليلة".

وأضاف "أتمنى استئناف الدوري اليوناني في أقرب فرصة".

كوكا ومنتخب مصر

ما رأيك في موهبة كوكا؟ سؤال أجاب عنه البدري قائلا: "كانت هناك أزمة في مركز المهاجم في مصر ولعدة سنوات لم نصل لأي حل، ولكن الأمور اختلفت الآن".

وتابع "كوكا واحد من أفضل المهاجمين الدوليين من وجهة نظري. تحدثت معه وأعلم تماما مدى طموحه مع أولمبياكوس".

وأكمل حديثه قائلا: "أثق في كوكا كثيرا لأنه يجتهد دائما ويعمل بجد".

واستمر "كوكا أحد أبنائي المفضلين ودائما سيبقى في خططي مع منتخب مصر".

وأشار "استدعيت كوكا في المباريات الأخيرة ولكن بعد ذلك توقف كل شيء بسبب كورونا ونحن جميعا ننتظر عودة النشاط الرياضي من جديد".

وأتم "باب المنتخب مفتوح دائما لأي لاعب يمتلك حافزا كبيرا ويعمل بجد، مثل كوكا. باب المنتخب دائما مفتوح له".

كوكا صاحب الـ 27 عاما شارك في 15 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

على المستوى الدولي، لعب كوكا 25 مباراة بقميص منتخب مصر ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

ولعب كوكا أول مباراة للمنتخب تحت قيادة حسام البدري، والتي انتصر فيها الفراعنة وديا على بوتسوانا، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن مواجهتي تصفيات إفريقيا.

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