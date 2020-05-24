الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا" ضد الزمالك

الأحد، 24 مايو 2020 - 18:35

كتب : FilGoal

وليد أزارو - حميد أحداد

كشف عبد اللطيف مقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي أن فريقه استلم نصف النسبة من صفقة انتقال وليد أزارو من الأهلي للاتفاق السعودي.

حميد أحداد

النادي : الرجاء البيضاوي

وليد أزارو

النادي : الاتفاق

الدفاع الحسني الجديدي
الأهلي

وقال رئيس الدفاع الحسني الجديدي: "الأمور جيدة بخصوص علاقتنا مع الأهلي".

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وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (هسبورت) المغربية "لم نجد أي مشاكل في استلام نسبتنا من صفقة انتقال أزارو كما ينص العقد".

وأردف "الأهلي سلمنا نصف المبلغ وخلال الأيام القليلة المقبلة سنتوصل بالمبلغ المتبقي".

وينص الاتفاق المبرم بين الدفاع الحسني الجديدي والأهلي المصري في 2017 على أن يحصل النادي المغربي على نسبة 20% مقابل انتقال أزارو لأي فريق.

وهو نفس الشرط الذي يتواجد في عقد حميد أحداد مع الزمالك، ولكن "الأخير لم يلتزم"، وفقا لتصريحات رئيس النادي.

وأكمل مقتريض حديثه قائلا: "راسلنا الزمالك أكثر من مرة لصرف نسبة إعارة أحداد إلى الرجاء، غير أن الفريق المصري لم يتجاوب معنا".

وتابع "ولذلك قررنا التوجه إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي "فيفا" لاستلام المستحقات".

وانتقل أحداد معارا من الزمالك إلى الرجاء البيضاوي المغربي حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

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