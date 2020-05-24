ديلي ميل: لاعب في الدوري الإنجليزي متهم بـ "الاغتصاب الجماعي"

يواجه أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، اتهاما باغتصاب جماعي رفقة أصدقائه لسيدة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشرت تقريرا خاصا عن الواقعة المزعومة، إلا أنها لم تكشف عن هوية اللاعب، وأفادت أن هوية المرأة تظل سرية لأسباب قانونية.

وتوجّهت السيدة إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للحادثة، وحررت شكوى بتعرضها لاغتصاب جماعي بواسطة اللاعب وعدد من أصدقائه.

واتهمتهم السيدة بتخديرها عن طريق مُخدِر وُضِع لها في شرابها الكحولي الذي تناولته خلال حفلة أقيمت بشقة مستأجرة خلال فترة الحجر الصحي.

وتعرضت السيدة للفحص بواسطة هيئة الطب الشرعي، وخضعت للتحقيق للحصول على أقوالها.

ورفض المحققون الإفصاح عما إذا كان اللاعب قد تعرض للاستجواب بدوره أم لا.

وقالت السيدة إنها استيقظت صباح اليوم التالي عارية، ووجدت اللاعب بجوارها في نفس الفراش عاريًا.

عندما سألته عما حدث، أجابها اللاعب أنهما مارسا الجنس، ثم غادر الغرفة.

إحدى صديقاتها كانت رفقتها في الحفلة، وأفادت أن السيدة لا تتذكر أي شيء من الليلة المزعومة أكثر من تناولي كأسي شراب.

بعض مرافقيها أفادوا أيضا أنها كانت تتصرف بشكل غريب وخارج عن المألوف، مما قد يوحي بتخديرها.

وصرحت صديقتها: "بالكاد كانت تستطيع الوقوف في تلك الليلة، محال أن تكون في وضع يسمح لها بممارسة الجنس بشكل واعٍ".

وزعمت السيدة التي تقدمت بالبلاغ، أنها تلقت مكالمة من مجهول في اليوم التالي، أخبرها فيها محدثها أن اللاعب وأصدقائه قاموا بتخديرها.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تورط كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي بدوره في قضية اغتصاب، واقعة أشارت ديلي ميلي إلى عدم ارتباطها بالقضية الأخرى.

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