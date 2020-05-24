خوليت يسترجع ذكريات "أعظم فريق في التاريخ": أصبت أنشيلوتي بالدهشة قبل لقاء ريال مدريد

24 مايو 1989، عاد ميلان لاعتلاء عرش القارة العجوز بعد غياب عقدين، وكان الهولندي المخضرم رود خوليت أحد أفضل لاعبي العالم نجما فوق العادة في نهائي دوري أبطال أوروبا، سجل هدفين ومثله مواطنه ماركو فان باستن ليسحق روسونيري فريق بنفيكا في ملعب كامب نو.

في الذكرى 31 لتتويج ميلان باللقب القاري، تحدث خوليت عن فريقه في ذلك الوقت، الذي صنفه كثيرون "الأفضل في التاريخ".

وروى موقفا كوميديا جمعه بكارلو أنشيلوتي قبل ساعات من مواجهة مصيرية أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وقال خوليت في فيديو بثه حساب ميلان في تويتر:"كنا نستعد لمواجهة ريال مدريد خارج الأرض، لأول مرة. كان معي في غرفتي دائما أنشيلوتي. صباح يوم المباراة وجدته يقف أمام سريري، ثم قال لي: راقبتك طوال الليل، كنت تنام مثل الأطفال! كيف تنام بهذه الطريقة ونحن سنلاعب ريال مدريد؟ لم أغمض عيني للحظة وكنت أنظر إليك".

وواصل ضاحكا "قلت له: كارلو، لماذا القلق؟ نحن أفضل كثيرا من ريال مدريد، دعني وشأني الآن".

🗣️ “أردت فقط اللعب” ⚽ الأسطورة @GullitR يشاركنا بعد الأسرار من مسيرته مع الميلان #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/2ha4en2liG — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 24, 2020

وأتم "(أريجو) ساكي قال لي إن فريقنا اختير الأفضل في التاريخ".

اقتنص ميلان تعادلا ثمينا في ملعب سانتياجو برنابيو بهدف لمثله، قبل أن يقدم مباراة تاريخية في استاد سان سيرو سحق فيها ريال مدريد بخمسة أهداف دون رد في الإياب.

كان جيلا استثنائيا لميلان ضم فرانكو باريزي وباولو مالديني وفرانك رايكارد وخوليت وفان باستن وروبرتو دونادوني وقاده المدرب العملاق أريجو ساكي.

توج بدوري الأبطال في 1989 و1990 ومع المدرب فابيو كابيللو خسر الفريق النهائي في 1993 و1995 لكنه سحق برشلونة في نهائي 1994 بنتيجة 4-صفر.

يظل ميلان نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات أحد أفضل الفرق عبر التاريخ، مع أياكس السبعينيات وبرشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا.

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