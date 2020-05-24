تقرير: خطوة جديدة من إنتر للظفر بـ كافاني

الأحد، 24 مايو 2020 - 11:52

كتب : Filgoal Team

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن نادي إنتر ميلان الإيطالي قدم عرضا للاعب إدينسون كافاني مدته 3 مواسم.

إدينسون كافاني

النادي : باريس سان جيرمان

إنتر ميلان

وأشارت في تقريرها، عن مستقبل اللاعب المنتمي لأوروجواي، إلى أن إنتر له الأولوية في سباق الحصول على المهاجم.

وكتبت تقارير أن أندية مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد ونيوكاسل يونايتد ترغب في التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 33 عاما.

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وقياسا بأن اللاعب سيبلغ 36 عاما في 2023، فإن عرض إنتر جيد نظرا لأن مدته 3 مواسم.

ومنتظر أن يرحل كافاني عن باريس قريبا خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق في يونيو المقبل.

وتألق كافاني في الملاعب الإيطالية على مدار 6 سنوات ونصف لعب فيها مع باليرمو ونابولي.

وانتقل كافاني إلى باريس في 2013 وشارك مع الفريق في 301 مباراة وسجل 200 هدف وأرسل 43 تمريرة حاسمة.

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