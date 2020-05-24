سيتيين: كلام ميسي أثار الجدل.. قادرون على الفوز بدوري الأبطال

لم يختلف كيكي سيتيين مدرب برشلونة مع نجمه ليونيل ميسي حول حاجة الفريق للتطور ليصبح أقدر على المنافسة في دوري أبطال أوروبا، البطولة الغائبة عن القلعة الكاتالونية منذ 2015.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وكان ميسي أوضح أن برشلونة "لا يمكنه الفوز بدوري الأبطال" طالما يلعب بالأسلوب الحالي. (التفاصيل)

وقال سيتيين في حواره مع بي.إن.سبورتس:"أعتقد كلام ميسي صنع جدلا. نحن مقتنعون بقدرتنا على الفوز بدوري الأبطال".

وواصل "علينا التحسن في بعض الأمور، لكن دون شك لدينا القناعة بأن الفريق قادر على التتويج بالبطولة".

وأتم "نستطيع الفوز بها، مقتنعون بذلك، بالتأكيد نقدر".

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أيام من استضافة برشلونة لنابولي في إياب الدور ثمن النهائي.

وحقق رفاق ميسي نتيجة طبية في إيطاليا بالتعادل 1-1 في مباراة الذهاب.

ويحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف البطولة في أغسطس المقبل.

وتوج برشلونة بدوري الأبطال 5 مرات منها 4 في رصيد ميسي، 2006 و2009 و2011 و2015.

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