ميسي يعترف: نعم.. أردت الرحيل

الأحد، 24 مايو 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

اعترف ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بأنه كان يرغب في الرحيل عن إسبانيا، والبلاوجرانا بالضرورة، في عام 2016.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال ميسي في تصريحات لإذاعة راديو كتالونيا إنه شعر ووالده، إبان قضية التهرب من الضرائب، بأن إسبانيا أساءت معاملته.

وعوقب ميسي ووالده بالسجن 21 شهرا مع إيقاف التنفيذ.

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وقال ميسي: "في ذلك الوقت والفوضى مع وزارة المالية، أردت الرحيل، ليس بسبب برشلونة بل أردت الرحيل عن إسبانيا".

وأردف "شعرت أنهم أساءوا معاملتي ولم أرد البقاء. لم أحصل على أي عرض رسمي لأن الجميع كان يعلم في ذلك الوقت أن الفكرة العامة بالنسبة لي هي البقاء في برشلونة".

وأتم "الأمر كان صعبا علي وعلى عائلتي لأن ليس كل الناس يعرفون ما حدث".

ولا يزال ميسي (32 عاما) على قمة لاعبي العالم وفي العام الماضي حصل على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره ليكون أكثر لاعب في التاريخ يحصل على الجائزة.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ 2001 وصنع تاريخا ربما لن يتكرر في النادي الكاتالوني.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة إلى 2021 وتقول تقارير إنه قد يرحل عن النادي، خاصة أنه قال سابقا إنه يتمنى اللعب لناديه الأسبق نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وشارك الأرجنتيني في 4 كؤوس عالمية وخسر اللقب في 2014 بعد الهزيمة أمام ألمانيا بهدف دون رد.

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