بطل العالم السابق: بعت الميدالية الذهبية لأشتري مخدرات

الأحد، 24 مايو 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

دونيزيتي

اعترف البرازيلي فلافيو دونيزيتي لاعب ساو باولو السابق بإدمان المخدرات مما أنهى مشواره مع اللعبة مبكرا، رغم أنه كان مساهما قويا في أفضل موسم ربما بتاريخ النادي البرازيلي.

وكان دونيزيتي (36 عاما) عضوا في فريق الأحلام لساو باولو الذي توج بالدوري وكأس ليبرتادورس وكأس العالم للأندية في 2005، لكن إدمانه للكوكايين على حد وصفه قضى على مسيرته مبكرا.

وقال دونيزيتي في حواره مع Globesporte:"بعتها (الميدالية الذهبية لمونديال الأندية 2005) لأشتري مخدرات. أنفقت المال كله على الكوكايين. إدماني أفقدني كل شيء لأني بدأت الأمر باستعمال طفيف إلى أن أصبح الكوكايين أكثر أهمية في حياتي، بدأت أفقد كل شيء لدي. أنفق أي مال على المخدرات".

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وواصل "أي مال في حسابي، ممتلكاتي، بدأت أفقدها. فقدت كل شيء، باستثناء زوجتي وبناتي وعائلتي الذين لا يزالون معي حتى اليوم. كنت أقول لنفسي بإمكاني أن أشرب الخمر مثلما أريد لأني حين أتعاطى الكوكايين سيزول تأثير الخمر. لم أمكث أبدا في المنزل، دائما كنت في حفلات أشرب الخمر. في أوقات لم يكن يمر يوم علي دون تعاطي الكوكايين".

واستمر "وزني بدأ يزداد بسبب الخمر، تعرضت لإصابة في الركبة ولم أقدر على الركض. قلت لنفسي انتهى الأمر، وتوقفت عن كرة القدم. أكثر ما أندم عليه هو تجربة الكوكايين. لقد دمرني".

توقف دونيزيتي عن تعاطي المخدرات ويعمل حاليا كبستاني في ساو باولو بالبرازيل، ولا يزال يحلم بالعودة لكرة القدم مرة أخرى.

في 2005 كان ضمن أفضل ناد بالعالم، ساو باولو، الذي أسقط ليفربول في اليابان ليتوج بمونديال الأندية.

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