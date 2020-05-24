أوجسبورج يزيد معاناة شالكه بثلاثية ويفوز لأول مرة منذ 113 يوما

الأحد، 24 مايو 2020 - 15:31

كتب : FilGoal

أوجسبورج

استمرت معاناة شالكه للمباراة التاسعة تواليا في الدوري الألماني بسقوطه يوم الأحد أمام ضيفه أوجسبورج بنتيجة 3-صفر في الجولة 27 من البطولة.

ولم يفز شالكه في الدوري منذ 17 يناير الماضي، بينما عرف أوجسبورج الفوز في البطولة لأول مرة منذ 113 يوما، منذ فاز على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 2-1.

وظل شالكه ثامنا في ترتيب الدوري ورصيده 37 نقطة بينما ارتقى أوجسبورج للمركز 13 رافعا رصيده إلى 30 نقطة.

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وتقدم الضيوف مبكرا عن طريق إدوارد لويين الذي سجل هدفا من ركلة حرة نفذها بشكل رائع في الدقيقة السادسة واستغل نوح جويل بازي خطأ دفاعيا ليسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76.

واختتم الفنزويلي سيرجيو كوردوفا المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 91 بعد مراوغته لحارس شالكه وإيداع الكرة بسهولة في الشباك.

والفوز هو الأول لأوجسبورج بفارق ثلاثة أهداف في عام 2020، بينما استمر ترنح دفاع شالكه الذي استقبل 16 هدفا في آخر 5 مباريات بالدوري آخرها أمام أوجسبورج.

ويحل شالكه ضيفا على فورتونا دوسلدورف يوم الأربعاء بينما يستضيف أوجسبورج فريق بادربورن.

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