أسامة حسن: تعرضت للضرب في الأهلي لأنني زمالكاوي.. وكواليس دوري سيد عبد النعيم

زعم أسامة حسن لاعب إنبي والزمالك السابق بتعرضه للضرب داخل النادي الأهلي عندما كان ناشئا في صفوف الفريق.

وقال أسامة حسن: " أنا زمالكاوي ورحلت عن الأهلي بسبب ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "حصلت على جائزة أفضل لاعب في الأهلي عندما كان عمري 18 عاما، وقتها كتبت في مجلة النادي: مثلي الأعلى هو أحمد رمزي".

وتابع "خدت "علقة جامدة" من مدربين في النادي الأهلي وقتها بسبب ما كتبته، وإبراهيم سعيد يشهد على تلك الواقعة".

وعاد أسامة حسن للحديث عن ذكرى مواجهة الأهلي في دوري موسم 2002-2003 في الدوري الشهير باسم "دوري سيد عبد النعيم".

سيد عبد النعيم استغل عرضية أسامة حسن ليهز شباك الأهلي وينتصر إنبي بهدف مقابل لا شيء، ليتحول لقب الدوري من القلعة الحمراء لـ الزمالك.

وكشف أسامة حسن "قبل مواجهة الأهلي، علمنا أن الأهلي يحتفل بالفوز بالدوري قبلها بيوم، وشعرنا بالضيق الشديد من ذلك وصممنا على المكسب".

وأكمل حديثه قائلا: "لم نخف من الأهلي وكنا أفضل طوال المباراة، هم استهتروا بالخصم ونحن لعبنا كما نريد وانتصرنا".

وأشار "عندما أخرجت فرصة محمد فضل من المرمى، حسام البدري (المدرب العام وقتها) سبني وأهانني، وقمت بالرد عليه".

واستمر "علاء عبد الصادق (مدير الكرة في الأهلي وقتها) عقب عمله في إنبي، عرضني للبيع بسبب تلك المباراة".

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