نهاية حقبة في نابولي.. بيع 4 لاعبين يساوي 200 مليون يورو

السبت، 23 مايو 2020 - 21:10

كتب : FilGoal

ديريس ميرتنز - نابولي - برشلونة

يسعى نابولي لإنعاش خزائنه بـ 200 مليون يورو عن طريق بيع 4 من لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية فأن نابولي يؤمن بإنهاء حقبة الفريق السابق وبناء فريق جديد تحت قيادة جينارو جاتوزو المدير الفني.

البارتينوبي يفكر في بيع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي آلان والبولندي أركاديوش ميليك والجزائري فوزي غلام.

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وسيبقى البلجيكي دريس ميرتينز بعدما وافق على تجديد تعاقده رعم وجود عروض من فرق أخرى أبرزها إنتر.

كوليبالي يعد أبرز اسم مطلوب في الفريق من أندية باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد، وحدد نابولي سعر بيعه بـ 90 مليون يورو.

فيما يسعى كارلو أنشيلوتي للم الشمل مع البرازيلي آلان في صفوف نابولي رغم اهتمام الفريق الباريسي بخدماته.

ويظهر ميليك أيضا في الصورة مع وجود إمكانية لانتقاله لصفوف يوفنتوس وفي ظل منافسة مع تشيلسي وتوتنام.

وأخيرا فأن فوزي غلام يقترب من الرحيل بعدما فشل في استعادة مستواه المعروف عقب إصابته بالرباط الصليبي مرتين.

نابولي يحتل المركز السادس في الموسم الجاري بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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