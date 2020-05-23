الإسماعيلي يستعد لمخاطبة أجانبه للعودة.. وباهر يواصل مرحلة التأهيل

السبت، 23 مايو 2020 - 18:41

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف

يستعد الجهاز الإداري في الإسماعيلي لمخاطبة لاعبيه الأجانب من أجل الاستعداد للعودة إلى مصر، فور فتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران.

ولم يحدد مجلس الوزراء المصري حتى الآن موعد استئناف رحلات الطيران من وإلى مصر.

ويرغب الإسماعيلي أن يكون جميع لاعبيه على أتم الاستعداد للعودة، وذلك للمشاركة في استعدادات الفريق بعد تحديد موعد استئناف التدريبات.

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ويتواجد الثلاثي فخر الدين بن يوسف وبكيتي سيلفا وباتريك كادو خارج مصر، بينما بقى هُمام طارق في القاهرة.

وعلى الجانب الآخر واصل باهر المحمدي ومحمد الشامي تدريباتهما التأهيلية بعد التعافي من الإصابة.

ويستعد باهر والشامي للمشاركة في التدريبات المنزلية، على أن يكونا جاهزين للانضمام للتدريبات الجماعية عقب تحديد موعدها، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في النادي لـ FilGoal.com.

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