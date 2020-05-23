كاكا والفوز بدوري الأبطال 2007: علامة من الله.. وليست مصادفة

قال ريكاردو كاكا نجم ميلان السابق أن نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 كان "علامة من الله، وليست مصادفة".

ميلان تلغب في مثل هذا اليوم على ليفربول بفضل ثنائية فيليبو إنزاجي وتوُج بلقب دوري الأبطال وثأر من خسارة اللقب أمام الريدز في 2005.

كاكا قال لموقع ميلان الرسمي: "إنها علامة من الله، ليست مصادفة، لا أحب تسمية المباراة بالثأرية، لكنها كانت رائعة وسحرية”.

وواصل "كان الفريق مختلفا عن عام 2005، لم يعد لدينا هيرنان كريسبو أو أندري شيفشينكو، لكن الأسس كانت هي نفسها. لقد كان نفس الفريق تقريبا، لكن نهائيا مختلفا للغاية وآخر دخل به الفريق التاريخ".

وعن هدف بيبو إنزاجي الأول: "بدأ في الركض دون النظر للكرة من أجل أن يكون أول من يصل للمرمى آملا في أن تسقط الكرة من الحارس ويستطيع متابعتها".

وأضاف "الهدف الثاني يمكنك أن ترى أني أنا وإنزاجي في الهجوم فقط، لكنني كنت أعرف تحركاته تماما لدرجة أنني كنت مدركا جيدا لما سيفعله بعد ذلك".

وواصل "لقد استعددت لمنحه التمريرة، كل شيء دقيقا للغاية، تحرك هو إلى أبعد من ذلك بحيث يكون لديه مساحة للتسديد. الأمر كله يتعلق بالتفاصيل".

وأكمل عن هدف تقليص الفارق من الريدز "شعرت بالفزع عندما سجل دريك كويت ورأيت أشباح عام 2005 تطاردنا مرة أخرى".

وأردف "لقد كانت معركة إرادة وشعرنا بالخوف، شعور (أوه لا، إنها تحدث مرة أخرى)، لحسن الحظ، صمدنا وتمكنا من الاحتفال في النهاية".

وأتم أفضل لاعب في العالم 2007 "لقد كانت لكل منا مشاعر مختلفة للغاية خلال الاحتفالات. لقد كان دوري أبطال أوروبا الأول لي، حققت حلمي، بينما كان الخامس لـ باولو مالديني. شعرت وكأنها تأتي في دائرة كاملة، والاستنتاج المثالي لوقت الفريق معا".

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