هافيرتز يواصل التألق وينصر ليفركوزن على جلادباخ.. وبريمن يفوز لأول مرة منذ 4 أشهر

واصل الشاب كاي هافيرتز التألق بتسجيل هدفين مهدا انتصار باير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1 يوم السبت في الجولة 27 من الدوري الألماني، بينما تنفس بريمن الصعداء بفوز على فرايبورج.

ورفع هافيرتز (20 عاما) رصيده إلى 10 أهداف في الموسم الحالي للدوري مسجلا ثنائية للمباراة الثانية تواليا، وسجل سفين بيندر ليحقق ليفركوزن فوزا هاما على جلادباخ ارتقى به للمركز الثالث في الترتيب.

وسجل هافيرتز، الذي تطارده أندية أوروبية كبيرة، في الدقيقة السابعة بعد انفراد بالحارس قبل أن يدرك ماركوس تورام التعادل في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم تقدم ليفركوزن بهدف ثان من ركلة جزاء سجلها هافيرتز في الدقيقة 58 احتسبها الحكم بعد الرجوع للفيديو وأحرز بيندر بضربة رأس في الدقيقة 81.

¡Dos pases y a la red! Terrible pérdida del Gladbach, pero espectacular ataque del Leverkusen. Qué forma de atacar de Havertz, ubica perfecto el espacio, excelente forma de desmarque y definición de primera. ¡Qué crack, Kai Havertz!👏pic.twitter.com/bETO55oKXd — David Fragoso (@hdavidfc) May 23, 2020

وزاد رصيد ليفركوزن إلى 53 نقطة متفوقا على جلادباخ الرابع بنقطة ولايبزيج الخامس بنقطتين، ويلعب الأخير يوم الأحد ضد مضيفه ماينز.

وفي فرايبورج اقتنص بريمن فوزا هاما بهدف بيتيتكورت ليوناردو في الدقيقة 19 محققا أول انتصار في الدوري منذ 18 يناير الماضي.

وظل بريمن في المركز قبل الأخير ورصيده 21 نقطة بينما فرايبورج سابعا ورصيده 37 نقطة.

وتفادى بادربورن الخسارة على ملعبه مستغلا خطأ دفاعي ليسجل دينيس سربيني هدفا في الدقيقة التاسعة عادل به النتيجة بعدما تقدم هوفنهايم في الدقيقة الرابعة عن طريق روبير سكوف.

وظل بادربورن أخيرا في الترتيب ورصيده 18 نقطة وهوفنهايم تاسعا ورصيده 36 نقطة.

وتبدأ الجولة المقبلة للدوري يوم الثلاثاء ويستضيف ليفركوزن فريق فولفسبورج بينما يلعب بريمن ضد ضيفه جلادباخ ويحل فرايبورج ضيفا على اينتراخت فرانكفورت.

ويوم الأربعاء يلعب هوفنهايم ضد ضيفه كولن ويحل بادربورن ضيفا على أوجسبورج.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

فيلم في الجول - ليلة سيد عبد النعيم بلسان أبطالها

قناة الزمالك: كارتيرون وافق على تجديد عقده لمدة سنة

إنتر ميلان يرفض العرض الأول من سان جيرمان

بوكيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة