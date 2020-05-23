هافيرتز يواصل التألق وينصر ليفركوزن على جلادباخ.. وبريمن يفوز لأول مرة منذ 4 أشهر

السبت، 23 مايو 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

هافيرتز

واصل الشاب كاي هافيرتز التألق بتسجيل هدفين مهدا انتصار باير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1 يوم السبت في الجولة 27 من الدوري الألماني، بينما تنفس بريمن الصعداء بفوز على فرايبورج.

ورفع هافيرتز (20 عاما) رصيده إلى 10 أهداف في الموسم الحالي للدوري مسجلا ثنائية للمباراة الثانية تواليا، وسجل سفين بيندر ليحقق ليفركوزن فوزا هاما على جلادباخ ارتقى به للمركز الثالث في الترتيب.

وسجل هافيرتز، الذي تطارده أندية أوروبية كبيرة، في الدقيقة السابعة بعد انفراد بالحارس قبل أن يدرك ماركوس تورام التعادل في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم تقدم ليفركوزن بهدف ثان من ركلة جزاء سجلها هافيرتز في الدقيقة 58 احتسبها الحكم بعد الرجوع للفيديو وأحرز بيندر بضربة رأس في الدقيقة 81.

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وزاد رصيد ليفركوزن إلى 53 نقطة متفوقا على جلادباخ الرابع بنقطة ولايبزيج الخامس بنقطتين، ويلعب الأخير يوم الأحد ضد مضيفه ماينز.

وفي فرايبورج اقتنص بريمن فوزا هاما بهدف بيتيتكورت ليوناردو في الدقيقة 19 محققا أول انتصار في الدوري منذ 18 يناير الماضي.

وظل بريمن في المركز قبل الأخير ورصيده 21 نقطة بينما فرايبورج سابعا ورصيده 37 نقطة.

وتفادى بادربورن الخسارة على ملعبه مستغلا خطأ دفاعي ليسجل دينيس سربيني هدفا في الدقيقة التاسعة عادل به النتيجة بعدما تقدم هوفنهايم في الدقيقة الرابعة عن طريق روبير سكوف.

وظل بادربورن أخيرا في الترتيب ورصيده 18 نقطة وهوفنهايم تاسعا ورصيده 36 نقطة.

وتبدأ الجولة المقبلة للدوري يوم الثلاثاء ويستضيف ليفركوزن فريق فولفسبورج بينما يلعب بريمن ضد ضيفه جلادباخ ويحل فرايبورج ضيفا على اينتراخت فرانكفورت.

ويوم الأربعاء يلعب هوفنهايم ضد ضيفه كولن ويحل بادربورن ضيفا على أوجسبورج.

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