دورتموند بـ"قوة الظهيرين" يواصل الضغط على بايرن تحت أنظار مرموش

واصل بوروسيا دورتموند تصدير الضغط على منافسه على لقب الدوري الألماني، بايرن ميونيخ، بانتصار صعب على فولفسبورج في الجولة 27 من البطولة.

رافائيل جيريرو، ظهير دورتموند الأيسر وأكثر من سجل منذ استئناف المسابقة، سجل هدفه الثالث في مباراتين، وهدف تقدم دورتموند ، مستغلا تعاون بين أشرف حكيمي وجوليان براندت وثورجان هازارد، قبل أن يمرر البلجيكي عرضية سجلها البرتغالي في الدقيقة 32.































خطة المدرب لوسيان فافر، 3-4-2-1، أكدت صحتها، في الدقيقة 79، بعد أن صنع البديل جيدون سانشو والذي حل بديلا في الدقيقة 65 لبراندت ضمن 5 تغييرات، الهدف الثاني للمغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق، والذي ختم الجملة بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض بديل فولفسبورج فيليكس كلاوس للطرد المباشر، باستخدام تقنية الفيديو، بسبب خطأ عنيف ضد مدافع دورتموند مانويل أكانجي في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة الظهور الثاني لعمر مرموش لاعب فولفسبورج على دكة فريقه، في انتظار مشاركة المصري الأولى في البوندسليجا.

دورتموند حصد نقطته الـ57، بفارق نقطة واحدة عن بايرن، الذي يواجه فرانكفورت لاحقا اليوم السبت.

أما فولفسبورج فيظل سادسا بـ39 نقطة.

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