فيديو في الجول – ذكرى حسم الزمالك لدوري سيد عبد النعيم بشكل مختلف

17 عاما مروا على حسم الزمالك للقب الدوري المصري لموسم 2002-2003. دوري أطلق عليه "دوري سيد عبد النعيم".

فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم في الجولة الأخيرة، وفي نفس التوقيت كان إنبي يهزم الأهلي بهدف سيد عبد النعيم.

فوز إنبي على الأهلي، أهدى الدوري إلى الزمالك، ليحسم اللقب للمرة العاشرة.

شاهد ذكرى حسم الزمالك للدوري من هنا.

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