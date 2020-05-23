كرة يد – ممدوح هاشم مستمر مع دينامو بوخاريست لموسم إضافي

أعلن نادي دينامو بوخاريست الروماني، تمديد تعاقد محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة منتخب مصر لكرة اليد.

وكشف الفريق الروماني الروماني، تمديد عقد لاعب الزمالك السابق لمدة موسم إضافي آخر، لينتهي صيف 2021.

صاحب الـ31 عاما فاز مؤخرا ببطولة أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر لعام 2020 من تونس، وللمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز بالبطولة في 2016 أيضا.

دينامو بوخاريست أعلن أيضا تمديد تعاقد كمال العلويني النجم التونسي في صفوف الفريق، لمدة موسمين مقبلين.

ممدوح هاشم فاز عام 2018 بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريق مونبليه الفرنسي، كأول لاعب مصري يفوز باللقب في لعبة كرة اليد.

النشاط الرياضي متوقف حاليا في رومانيا، لكن النية تتجه لاستكمال الموسم في كرة اليد خلال الفترة المقبلة، وكان دينامو بوخاريست متصدرا للمسابقة قبل التوقف، ما يشير لاقتراب ممدوح هاشم من لقب جديد في مسيرته الاحترافية في أوروبا.

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