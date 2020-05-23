موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يدخل المنافسة على سيميدو

السبت، 23 مايو 2020 - 16:44

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - برشلونة

يرغب مانشستر سيتي في ضم نيلسون سيميدو ظهير أيمن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مانشستر سيتي دخل خط المفاوضات لضم اللاعب، بعدما كان قريبا من يوفنتوس.

ويرغب مانشستر سيتي في ضم سيميدو، على أن ينتقل جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي إلى برشلونة.

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وشارك سيميدو في 29 مباراة بالموسم الجاري وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن كل من جواو كانسيلو ونيلسينو سيميدو كان من ناشئي بنفيكا البرتغالي، قبل أن يرحل كلاهما إلى فرق أخرى.

وتوقف الدوري الإسباني في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وتقول تقارير إنه سيستأنف في 12 يونيو المقبل.

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