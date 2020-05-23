تقرير: كولاروف يحدد موعد اعتزاله في روما

رسم أليكساندر كولاروف الظهير الأيسر الصربي لنادي روما، مستقبله مع كرة القدم في الفترة المقبلة، متضمنة موعد اعتزاله.

وحسب صحيفة "كوريرو ديللو سبورت" الإيطالية، فإن كولاروف قرر البقاء مع روما لحين نهاية تعاقده مع الفريق أولا عام 2021، وعدم الانتقال إلى بولونيا الذي يرغب في خدماته.

كوريرو ديللو سبورت تقول بإن عقد كولاروف ممتد مع روما حتى نهاية الموسم المقبل في يونيو 2021، لكن العقد يتضمن بند بتمديد التعاقد لموسم إضافي بشكل تلقائي في حالة لعب عدد معين من المباريات.

خطة كولاروف مع روما تقتضي بأن يعتزل اللاعب كرة القدم عام 2022، ثم يتولى أحد المناصب في النادي.

صاحب الـ34 عاما انضم إلى روما في عام 2017 قادما من مانشستر سيتي، وقبل رحلته في إنجلترا كان اللاعب الصربي نجما لفريق لاتسيو، عدو روما اللدود.

وشارك كولاروف مع روما هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

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