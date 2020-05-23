وكيله: أجويرو لن يرحل عن مانشستر سيتي قبل 2021

السبت، 23 مايو 2020 - 15:32

كتب : محرر في الجول

أجويرو - مانشستر سيتي

نفى وكيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي تقارير اهتمام نابولي ويوفنتوس وإنتر ميلان بضمه.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

وقال هيرنان ريجيرا وكيل أجويرو لموقع "FCInterNews.it" : "لدى سيرجيو عقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2021 وليس هناك فرصة لمغادرته قبل ذلك".

وتابع "سنرى ما سيحدث بعد ذلك، لم أتحدث مع إنتر والسبب بسيط للغاية، أجويرو سعيد في النادي ولا ينوي الرحيل".

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وسيبلغ أجويرو 32 عاما في شهر يونيو المقبل واقترح اسمه كبديل محتمل للوتارو مارتينيز في إنتر ميلان أو انتقاله لنابولي.

كما يبحث يوفنتوس عن مهاجم جديد ليحل محل جونزالو إيجوايين.

وسجل أجويرو 23 هدفا في 30 مباراة لمانشستر سيتي هذا الموسم.

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أجويرو مانشستر سيتي
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