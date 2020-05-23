كيف يعود الدوري الإسباني؟ دربي في الجولة الأولى و22 مواجهة نارية تحدد من يحصد اللقب

منح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الضوء الأخضر لعودة الدوري الإسباني يوم 8 يونيو، فكيف يعود؟

توقف الدوري الإسباني منذ مارس الماضي على تصدر برشلونة بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد، قبل 11 جولة من خط النهاية، ويعود بجولته رقم 28 والتي تشهد دربي أندلسي ناري بين إشبيلية وريال بيتيس.

في نفس الجولة، يستضيف مايوركا برشلونة، فيما يستضيف ريال مدريد إيبار.

ماذا عن بقية الجولات، من يقابل برشلونة وريال مدريد في 20 مقابلة نارية تحدد مصير اللقب؟

الجولة 29: برشلونة ضد ليجانيس، ريال مدريد ضد فالنسيا

الجولة 30: ريال سوسييداد ضد ريال مدريد، إشبيلية ضد برشلونة

الجولة 31: برشلونة ضد بلباو، ريال مدريد ضد مايوركا

الجولة 32: سيلتا فيجو ضد برشلونة، إسبانيول ضد ريال مدريد

الجولة 33: برشلونة ضد أتليتكو مدريد، ريال مدريد ضد خيتافي

الجولة 34: فياريال ضد برشلونة، بلباو ضد ريال مدريد

الجولة 35: برشلونة ضد إسبانيول، ريال مدريد ضد آلافيس

الجولة 36: بلد الوليد ضد برشلونة، غرناطة ضد ريال مدريد

الجولة 37: برشلونة ضد أوساسونا، ريال مدريد ضد فياريال

الجولة 38: آلافيس ضد برشلونة، ليجانيس ضد ريال مدريد

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