رئيس الوزراء يمنح الضوء الأخضر لعودة الدوري الإسباني يوم 8 يونيو

منح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رابطة الدوري في البلاد (لا ليجا) الضوء الأخضر للعودة للمنافسات بحلول يوم 8 يونيو المقبل.

وظهر سانشيز ظهر اليوم السبت في بث مباشر ليعلن عن إمكانية عودة البطولة خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

ويأتي استئناف لا ليجا ضمن إجراءات لتخفيف العزل الذي فرضه فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 280 ألفا في إسبانيا، مثل فتح المتاحف وبعض المسارح وكذلك التحضير للموسم السياحي الصيفي.

أندية الدوري الإسباني بدأت منذ أكثر من أسبوعين بإخضاع لاعبيها للفحوصات، كما عاد ريال مدريد وبرشلونة للتدريبات الأسبوع الماضي تمهيدا لاستئناف الموسم الجاري بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن خافيير تيباس رئيس رابطة لا ليجا في وقتٍ سابق، عن العمل على عودة المسابقة في منتصف يونيو في انتظار الموافقة الحكومية، وهو ما حدث.

وكانت أندية الدوري الإسباني قد عادت للتدرب في مرافقها بالفعل الأسبوع الماضي، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد المجتمعي.

وتوقف الدوري الإسباني منذ مارس الماضي على تصدر برشلونة بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد، قبل 11 جولة من خط النهاية.

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