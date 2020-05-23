عضو إدارة الزمالك: نقل عبد الوهاب لإحدى مستشفيات مصر الجديدة للعلاج من كورونا

السبت، 23 مايو 2020 - 14:19

كتب : أحمد شوقي صلاح

شعار الزمالك

كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه تم نقل شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالنادي لإحدى مستشفيات مصر الجديدة، للعلاج من فيروس كورونا.

ووجه عبد الفتاح، عبر الموقع الرسمي للزمالك، الشكر لمرتضى منصور رئيس النادي، والذي " قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه".

وأتم النادي "ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب".

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كما يتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للاعب.

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الزمالك فيروس كورونا
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