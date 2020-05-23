عضو إدارة الزمالك: نقل عبد الوهاب لإحدى مستشفيات مصر الجديدة للعلاج من كورونا

كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه تم نقل شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالنادي لإحدى مستشفيات مصر الجديدة، للعلاج من فيروس كورونا.

ووجه عبد الفتاح، عبر الموقع الرسمي للزمالك، الشكر لمرتضى منصور رئيس النادي، والذي " قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه".

وأتم النادي "ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب".

كما يتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للاعب.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

فيلم في الجول - ليلة سيد عبد النعيم بلسان أبطالها

قناة الزمالك: كارتيرون وافق على تجديد عقده لمدة سنة

إنتر ميلان يرفض العرض الأول من سان جيرمان

بوكيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة