مهاجم فرنسا السابق يرغب في العودة من الاعتزال لتحقيق حلم الـ100 هدف

كشف المهاجم الفرنسي الدولي السابق جابرييل سيسيه عن أنه يريد العودة من الاعتزال في محاولة الوصول إلى تسجيل 100 هدف في الدوري الفرنسي.

وسجل مهاجم ليفربول السابق البالغ من العمر 38 عاما 96 هدفا في الدوري الفرنسي لصالح أوكسير ومرسيليا وباستيا.

واعتزل سيسيه في عام 2015 بسبب الإصابة، لكنه عاد بعد ذلك بعامين مع نادي يفردون سبورت في دوري الدرجة الثالثة السويسري قبل الاعتزال مرة أخرى في 2018.

وقال سيسيه لشبكة "سكاي سبورتس": "أنا هداف وأحب الأرقام وتسجيل الأهداف، وامتلك 96 هدفا في الدوري الفرنسي".

وتابع "أحتاج إلى تسجيل أربعة أهداف أخرى، والقيام بذلك قبل أن أموت".

وأضاف "هذا شيء لازلت أفكر بشأنه، يقول الناس إن لدي مسيرة جيدة وربحت الكثير من الألقاب، ولكن بالنسبة لي هناك شيء مفقود".

وواصل "بالنسبة لي، إنه أمر مزعج، أمر مزعج حقا، وأعتقد الآن أن الوقت مناسب لمحاولة القيام بذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان سيلعب مجانا، أجاب سيسيه "نعم، لو وصل الأمر إلى هذه النقطة".

وأضح مهاجم لاتسيو السابق "الأمر لا يتعلق بكسب المال، إنه حلم شخصي وهذا شيء يجب أن أقوم به لأكون راضيا بنسبة 100% عن مسيرتي الكروية".

وأتم "لم يصلني أي عروض حتى الآن، ولكن أعتقد أن هذا أمر طبيعي وتركز الفرق أكثر على لاعبيها في الوقت الحالي".

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