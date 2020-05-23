سمولينج: أتفهم خوف اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكنني لم أواجهه في روما

صرح كريس سمولينج مدافع روما المعار من مانشستر يونايتد أنه فخور جدا بتمثيل الذئاب بسبب "وضوح النادي" خلال جائحة فيروس كورونا.

كريس سمولينج النادي : روما

وكشف سمولينج عن سبب عدم مواجهة روما لمشاكل في إقناع اللاعبين بالعودة للتدريبات، رغم رفض عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي العودة لتدريبات فرقهم.

وقال سمولينج لصحيفة "تايمز": "أستطيع تفهم موقف الجميع إذا لم يكن الأمر واضحا بشكل كامل لهم".

وأوضح "الجميع يريد أن يكون على علم بقدر الإمكان، لحسن الحظ أشعر بأن لديهم هذا الوضوح هنا في روما".

ثم أضاف "عقدنا اجتماعات منتظمة مع الرئيس التنفيذي للنادي نتحدث عن تدابير مختلفة وتبقينا على إطلاع، وكان ذلك مفيدا جدا لمعرفة مناقشاتهم مع اتحاد الكرة والأطباء".

وتابع "لهذا السبب أشعر أن الكثير من اللاعبين هنا يشعرون بالراحة تجاه العودة للتدريبات، ومعرفة التدابير المختلفة".

وواصل "لقد تم سرد كل شيء لنا وإذا كان ذلك غير واضح لبعض اللاعبين في بعض الأندية، يمكنني أن أفهم أنهم خائفون قليلا حتى يتم ذلك، أريد نفس الشيء أيضا".

وأتم عن تجربته مع روما "بعض اللاعبين الإنجليز ذهبوا إلى الخارج ولكن ليس الكثيرون منهم، كان تحديا أردت مواجهته، ولا أشعر بأي ندم لأنني أحب الأشياء الجديدة وأظهر للناس أن كل شيء ممكن".

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