سيتيين: أحب اللاعبين الرائعين وبيانيتش واحد منهم

كشف كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة عن إعجابه بميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس المرتبط بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

ميراليم بيانيتش النادي : يوفنتوس برشلونة

وبرز اسم بيانيتش كهدف لبرشلونة في الأسابيع الأخيرة، وأوضح سيتيين أنه من أشد المعجبين بلاعب وسط يوفنتوس.

وقال سيتيين لشبكة beIN Sports: "أقول دائما إنني أحب جميع اللاعبين الرائعين".

وتابع "بيانيتش لاعب رائع، رغم وجود لاعبين رائعين نرى أسمائهم في الصحف كل يوم."

كانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كشفت عن أن اللاعب وافق على العرض المقدم من النادي الكتالوني ويبدو أنه أصبح قريبا.

وأشار التقرير إلى اتفاق بيانيتش مع برشلونة على توقيع عقد مدته أربع سنوات بموافقة الطرفين.

وتحدث مدرب برشلونة عن ارتباط لاعبه أرتورو فيدال بالانتقال إلى إنتر ميلان.

وعنه، قال: "إنه لاعب يتمتع بالتأكيد بصفات إيجابية ويجلب طاقة إيجابية للفريق".

وأتم "فيدال لاعب رائع من حيث الأداء والسلوك ويسعدنا وجوده معنا."

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