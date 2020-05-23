سيتيين: أحب اللاعبين الرائعين وبيانيتش واحد منهم

السبت، 23 مايو 2020 - 10:54

كتب : محرر في الجول

بيانيتش

كشف كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة عن إعجابه بميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس المرتبط بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

وبرز اسم بيانيتش كهدف لبرشلونة في الأسابيع الأخيرة، وأوضح سيتيين أنه من أشد المعجبين بلاعب وسط يوفنتوس.

وقال سيتيين لشبكة beIN Sports: "أقول دائما إنني أحب جميع اللاعبين الرائعين".

أخبار متعلقة
برلين زرقاء.. هيرتا يكتسح يونيون برباعية رئيس البرازيل وقمصان كرة القدم لمزيد من الشعبية رفض استئناف ليون وأميان وتولوز على قرار إنهاء الدوري الفرنسي أنشيلوتي: زيدان غيّر فكرتي عن كرة القدم.. و4-4-2 سبب رحيل زولا عن بارما

وتابع "بيانيتش لاعب رائع، رغم وجود لاعبين رائعين نرى أسمائهم في الصحف كل يوم."

كانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كشفت عن أن اللاعب وافق على العرض المقدم من النادي الكتالوني ويبدو أنه أصبح قريبا.

وأشار التقرير إلى اتفاق بيانيتش مع برشلونة على توقيع عقد مدته أربع سنوات بموافقة الطرفين.

وتحدث مدرب برشلونة عن ارتباط لاعبه أرتورو فيدال بالانتقال إلى إنتر ميلان.

وعنه، قال: "إنه لاعب يتمتع بالتأكيد بصفات إيجابية ويجلب طاقة إيجابية للفريق".

وأتم "فيدال لاعب رائع من حيث الأداء والسلوك ويسعدنا وجوده معنا."

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

ترتيبات اللجنة الأولمبية المصرية لعودة النشاط الرياضي

قصة جديدة مثيرة عن "خليفة عمرو زكي" الذي اعتزال قبل الـ 30

تصريحات نارية من عزمي مجاهد

شاهد - صور لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك

جمال بشير لـ في الجول: أوامر عليا أعادتني من العمرة بسبب "طوبة البلتاجي"

برشلونة يوفنتوس بيانيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي 42 ثاتيه | أوروبا
سمولينج: أتفهم خوف اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكنني لم أواجهه في روما 18 دقيقة | أوروبا
سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة 34 دقيقة | أوروبا
سيتيين: أحب اللاعبين الرائعين وبيانيتش واحد منهم 45 دقيقة | أوروبا
فيلم في الجول - ليلة سيد عبد النعيم بلسان أبطالها ساعة | الدوري المصري
إيقاف لاعبي جريميو على خلفية أحداث دربي بورتو أليجري في كوبا ليبرتادوريس 9 ساعة | أمريكا
نائب رئيس اتحاد الكرة يشرح تفاصيل تكلفة عودة الدوري: تساوي 90 مليون جنيه 9 ساعة | الدوري المصري
قناة الزمالك: كارتيرون وافق على تجديد عقده لمدة سنة.. وإتمام الاتفاق مع 3 صفقات 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا 3 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا 4 هشام يكن لـ في الجول: تصريحاتي حُرفت.. يهمني الاعتراف بـ الزمالك كـ"نادي القرن" ولكن
قد ينال إعجابك