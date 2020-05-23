إيقاف لاعبي جريميو على خلفية أحداث دربي بورتو أليجري في كوبا ليبرتادوريس

قررت لجنة الانضباط في اتحاد أمريكا الجنوبية إيقاف 4 لاعبين وتغريم ناديي إنترناسيونال وجريميو على خلفية ما حدث في مباراة الفريقين.

دربي "جرينال" الذي أقيم لأول مرة قاريا شهد أحداثا مؤسفة في دقائقه الأخيرة بطرد 8 لاعبين بواقع 4 من كل فريق عقب حدوث مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين.

ووفقا لموقع "UOL" البرازيلي فأن كل نادي سيُغرم 50 ألف دولار.

وعُوقب رباعي جريميو المطرود بينما لم يُعاقب لاعبي إنترناسيونال، كل من كايو هنريكي وبيبي بالإيقاف لمباراة وغرامة تقدر بـ 8.3 ألف دولار.

وكذلك لوسيانو بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه 16.7 ألف دولار، وباولو ميراندا بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 16.7 ألف دولار.

Free-for-all🤦🏿‍♂️ Copa #Libertadores derby between Gremio and Internacional descends into chaos with EIGHT red cards following a stoppage-time MMA-style brawl. The goalless match passed without much incident until the 88th min when the brawl broke out.~ DM pic.twitter.com/R0flP3pCAs — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) March 14, 2020

المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتعد تلك البطاقات الحمراء الثمانية رقما قياسيا جديدا ليصبح أكثر عدد من البطاقات الحمراء التي تظهر في مباراة واحدة في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

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