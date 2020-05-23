نائب رئيس اتحاد الكرة يشرح تفاصيل تكلفة عودة الدوري: تساوي 90 مليون جنيه

شرح جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة تفاصيل تكلفة عودة الدوري إثر توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتحدث جمال محمد علي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لدينا 150 مباراة متبقية في الدوري الممتاز، و90 في الدرجة الثانية و9 في كأس مصر و66 لقاء في الدرجة الثالثة و60 في الدرجة الرابعة".

وأضاف "هذا يعني أنه لدينا 375 مباراة نريد إقامتها ويجب وضع في الاعتبار قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط تدريجيا وليس دفعة واحدة".

وشدد "كل فريق ينظر لمركزه في الدوري وطبقا لاحتياجاته المادية يتخذ قراره سواء باستكمال المسابقة من عدمه لكننا في اتحاد الكرة لا ننظر لذلك".

وأضاف "نهتم بكل القرارت التي تصدرها وزارة الصحة ووزارة الرياضة ومجلس الوزراء، ولا نستطيع أن نجزم برأي في عودة الدوري من عدمه".

و تابع "أيضا لن نستطيع لعب المباريات على الـ18 ملعب المتاح للعب".

وشرح جمال محمد علي التكلفة التي ستحدث حال استئناف الدوري وقال: "المعسكرات المغلقة لمدة 80 يوما بواقع 50 فردا لكل ناد وإن قلنا أن قيمة المبيت ليلة واحدة في غرفة مفردة تساوي ألف جنيه، فإن هذا يعني أن قيمة الإقامة للاعب الواحد ستُكلف 80 ألف جنيه".

وتابع "هذا يعني أن تكلفة إقامة كل أندية الدوري ستصل لـ72 مليون جنيه بواقع 4 ملايين لكل ناد".

وأردف "يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك أسوان وطنطا يحتاجان لإقامة كاملة".

أما بالنسبة للحكام فقال: "طاقم التحكيم يكلف 15 ألف جنيه وإن ضربنا ذلك الرقم في 150 مباراة سيصل الإجمالي لـ،2 مليون و250 ألف جنيه".

وعن تكلفة إجراء مسحات لفيروس كورونا أوضح "ستتكلف مليون و800 ألف جنيه".

وتابع "إجمالي تكلفة عودة الدوري ستكون من لـ81 لـ90 مليون جنيه".

وأتم جمال محمد علي حديثه "بعد عيد الفطر ومع وزارة الرياضة والصحة ومعرفة الضوابط التي يريدان تنفيذها سنرى إن كنا نستطيع إكمال الموسم أم لا وفي النهاية حياة أي شخص أهم من أي بطولة".

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