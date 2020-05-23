خيمة في الجول – الدعيع: هذا سبب تفوق السعودية على مصر.. وهؤلاء أفضل الحراس العرب في التاريخ

كشف محمد الدعيع حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية السابق سبب تفوقهم على منتخب مصر وكذلك سبب عدم احترافه الأوروبي رغم وصول بعض العروض إليه.

وقال الدعيع عبر "خيمة في الجول" على "إنستجرام" تعليقا على الأمر: " "عائلاتنا وأباؤنا وأمهاتنا لا يسمحون لنا بالاحتراف في صغرنا ببلادٍ أوروبية".

وأضاف " "وصلتني عروضا من أياكس ومانشستر يونايتد وجالاتسراي خلال مسيرتي".

وأكمل "نادي الطائف لم يوافق على احترافي وفضّل التأجيل لبعد كأس العالم 1998 انتظارًا لعرض مادي أعلى، وبيتر شمايكل أخبرني أنهم يريدون التعاقد مع في مانشستر يونايتد وأراد تبديل القميص معي".

وعن الفوز على منتخب مصر 5-1 في كأس القارات قال مازحا: "حظنا مع مصر مختلف سبحان الله، أنتم حبايبنا، رغم الإمكانيات والتكوين الجسماني الذي يصب في صالح مصر".

وأضاف "منتخب مصر كان قويا جدا، لو حاولنا مجاراته، لهزمنا، فرضنا عليهم اللعب بطريقتنا، لأنهم أقوى منا في الاحتكاكات".

وواصل مازحا "سمير كمونة كان جسمه صعب جدا".

وشدد الدعيع "مشكلة اللاعب المصري يغضب سريعا عندما نتحداه ونتحدث معه، ويدخل في صراع مع نفسه وينسى الكورة ويتناقش، لكن عندنا في السعودية عادي".

وتابع "أستغرب شكوى لاعبي مصر من اللعب القوي في مباراتنا وهم في إفريقيا يلعبون أمام منتخبات تلعب بقوة بدنية شديدة".

أما عن المواجهة بين المنتخبين في كأس العالم 2018 قال: "أعتقد أن منتخب مصر دخل المباراة متوقعا إنها ستكون سهلة وسيفوز بها من الشوط الأول".

وعن أداء محمد صلاح في كأس العالم أوضح "صلاح كان مغيبا في كأس العالم، لا أشبهه بـ ميسي، هذا غير، احتمال أن الإصابة أثرت عليه، واحتمال إن زملائه لم يعرفوا كيف يستفيدون منه".

وبسؤاله عن أفضل الحراس العرب قال الدعيع: "بادو الزاكي وعصام الحضري وأحمد شوبير لكن الزاكي هو الأفضل لدي، وفي السعودية حاليا عبد الله المعيوف هو الأفضل".

وكشف الدعيع في الوقت ذاته عن حديث دار بينه وبين جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس خلال لقاء اعتزاله وقال: "بوفون تحدث معي في مباراة اعتزالي، سألني عن عمري، أخبرته 37، فتعجب من قراري".

وبسؤاله عن أفضل لاعب في التاريخ : أجاب " ليس سؤالا صعبا، مارادونا رقم 1 في اللعب، وليس في أشياء أخرى، لأن شطحاته كثيرة، لم يأت مثل مارادونا مع احترامي لـ ميسي وكريستيانو رونالدو".

أما عن محمد صلاح قال: "أبو مكة، أنا معجب جدا بيه وبأخلاقه، ينشر الإسلام وهذا ما نريده".

وأضاف "أشجع برشلونة، لكن من أجل عيون صلاح أشجع ليفربول الآن، وفي مصر أشجع الأهلي أنا أهلاوي".

وعن تفوق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عليه في عمادة لاعبي العالم قال الدعيع: "عمادة لاعبي العالم كانت مسجلة باسم السعودية وليس باسمي، ظللت عميدا للاعبي العالم 10 أو 12 عاما".

وأضاف "الكن لاتحاد السعودي لم يدفع رسوم الحكام في بعض المباريات ولذلك لم تُحتسَب في رصيدي".

وأتم الدعيع حديثه "لم أحزن إن أحمد حسن حصل على اللقب لأن مصر والسعودية وطن واحد".

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