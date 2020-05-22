برلين زرقاء.. هيرتا يكتسح يونيون برباعية

الجمعة، 22 مايو 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

هيرتا برلين - يونيون برلين - الدوري الألماني

رد هيرتا برلين على خسارته في الدور الأول واكتسح ضيفه يونيون برلين في دربي العاصمة الألمانية برباعية دون مقابل.

على عكس لقاء الدور الأول الذي شهد حشدا جماهيريا في الدربي الذي أقيم لأول مرة منذ 45 عاما بين ممثلي شرق وغرب العاصمة، إلا أن الاحترازات الطبية بسبب فيروس كورونا جعلت المباراة خلف أبواب مغلقة وأمام أقدام لا تقو على الصمود كثيرا.

برلين ستكتسي باللون الأزرق عقب رباعية كبيرة في افتتاح الجولة 27 من الدوري الألماني.

أخبار متعلقة
وزير الرياضة لـ في الجول: نتابع تجربة الدوري الألماني للاستفادة منها.. و15 يونيو عودة التدريبات 14 إصابة عضلية في الدوري الألماني عقب عودة النشاط.. والعدد مرشح للزيادة اتحاد الكرة: الاشتراطات الطبية بالدوري الألماني جاهزة لدينا منذ أكثر من شهر ليفركوزن يضرب بريمن برباعية في ختام الجولة بالدوري الألماني

الشوط الأول انتهى بدون أهداف بين الطرفين رغم سيطرة هيرتا على الأحداث ووصول نسبة الاستحواذ على 60% و4 تسديدات بين القائمين والعارضة مقابل 0 للضيوف.

هدف البوسني فيداد إيبسيفيتش فتح الباب لتقدم هيرتا والهيمنة على أجواء المباراة بالكامل في الدقيقة 51 برأسية من داخل منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس.

وفي الدقيقة التالية مباشرة احتفل دودي لوكيباكيو بالهدف الثاني للزُرق بعدما راوغ الحارس عقب انفراده وأودع الكرة في الشباك.

البرازيلي ماتيوس كونها قدّم فاصلا مهاريا ومن ثم أرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء ارتدت له مرة أخرى ليسدد كرة أرضية زاحفة على يسار الحارس في الدقيقة 61.

واختتم البلجيكي ديرديك بوياتا النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 80 برأسية قوية عقب ركينة نفذها مارتن بلاتنهاردت.

فوز هو الثاني لـ برونو لاباديا المدير الفني لـ هيرتا بعدما عُين في التاسع من أبريل الماضي مديرا فنيا، من أصل مباراتين ودون أن تستقبل شباك فريقه أهدافا.

كلا الفريقين أجرى التغييرات الخمسة المسموح بها وفقا لقوانين فيفا الاستثنائية.

فوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الـ 12.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

ترتيبات اللجنة الأولمبية المصرية لعودة النشاط الرياضي

قصة جديدة مثيرة عن "خليفة عمرو زكي" الذي اعتزال قبل الـ 30

تصريحات نارية من عزمي مجاهد

شاهد - صور لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك

جمال بشير لـ في الجول: أوامر عليا أعادتني من العمرة بسبب "طوبة البلتاجي"

هيرتا برلين يونيون برلين الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
برلين زرقاء.. هيرتا يكتسح يونيون برباعية 32 دقيقة | أوروبا
تقرير تونسي: كارتيرون مُصمم على ضم لاعب الصفاقسي.. الصفقة تقترب رغم منافسة الترجي 47 دقيقة | مصر
تفاصيل حصول "استادات" على ملعب السلام كحق انتفاع ساعة | الدوري المصري
رسميا - إلغاء الدوري الرواندي.. وتتويج المتصدر باللقب ساعة | إفريقيا
رفض استئناف ليون وأميان وتولوز على قرار إنهاء الدوري الفرنسي 2 ساعة | أوروبا
أنشيلوتي: زيدان غيّر فكرتي عن كرة القدم.. و4-4-2 سبب رحيل زولا عن بارما 2 ساعة | أوروبا
الاتحاد الإيطالي يصدر البروتكول الطبي الجديد 2 ساعة | أوروبا
شهداء الواجب من كرة القدم - كناشا وعبد المحسن.. مغموران في الأرض ونجمان في السماء 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا 3 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا 4 بيان رسمي من الإسماعيلي حول بيع ثلاثي الفريق
قد ينال إعجابك