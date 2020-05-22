برلين زرقاء.. هيرتا يكتسح يونيون برباعية

رد هيرتا برلين على خسارته في الدور الأول واكتسح ضيفه يونيون برلين في دربي العاصمة الألمانية برباعية دون مقابل.

على عكس لقاء الدور الأول الذي شهد حشدا جماهيريا في الدربي الذي أقيم لأول مرة منذ 45 عاما بين ممثلي شرق وغرب العاصمة، إلا أن الاحترازات الطبية بسبب فيروس كورونا جعلت المباراة خلف أبواب مغلقة وأمام أقدام لا تقو على الصمود كثيرا.

برلين ستكتسي باللون الأزرق عقب رباعية كبيرة في افتتاح الجولة 27 من الدوري الألماني.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف بين الطرفين رغم سيطرة هيرتا على الأحداث ووصول نسبة الاستحواذ على 60% و4 تسديدات بين القائمين والعارضة مقابل 0 للضيوف.

هدف البوسني فيداد إيبسيفيتش فتح الباب لتقدم هيرتا والهيمنة على أجواء المباراة بالكامل في الدقيقة 51 برأسية من داخل منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس.

⚽ Goooooooool do Hertha Berlim! Ibisevic abre o placar! Hertha Berlim 1 x 0 Union Berlim#AlemaoFOXSports pic.twitter.com/NHUBrQP1ok — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 22, 2020

وفي الدقيقة التالية مباشرة احتفل دودي لوكيباكيو بالهدف الثاني للزُرق بعدما راوغ الحارس عقب انفراده وأودع الكرة في الشباك.

⚽ Mais um! Lukebakio amplia o placar! Que segundo tempo é esse do Hertha Berlim Hertha Berlim 2 x 0 Union Berlim#AlemaoFOXSports pic.twitter.com/wHddRIo0vz — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 22, 2020

البرازيلي ماتيوس كونها قدّم فاصلا مهاريا ومن ثم أرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء ارتدت له مرة أخرى ليسدد كرة أرضية زاحفة على يسار الحارس في الدقيقة 61.

⚽ É DELE! Matheus Cunha marca o terceiro do Hertha Berlim Hertha Berlim 3 x 0 Union Berlim#AlemaoFOXSports pic.twitter.com/DU1wSIG6Ji — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 22, 2020

واختتم البلجيكي ديرديك بوياتا النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 80 برأسية قوية عقب ركينة نفذها مارتن بلاتنهاردت.

⚽ Virou goleada! Boyata marca de cabeça em mais uma assistência de Plattenhardt Hertha Berlim 4 x 0 Union Berlim#AlemaoFOXSports pic.twitter.com/wQV5WrotxM — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) May 22, 2020

فوز هو الثاني لـ برونو لاباديا المدير الفني لـ هيرتا بعدما عُين في التاسع من أبريل الماضي مديرا فنيا، من أصل مباراتين ودون أن تستقبل شباك فريقه أهدافا.

كلا الفريقين أجرى التغييرات الخمسة المسموح بها وفقا لقوانين فيفا الاستثنائية.

فوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الـ 12.

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