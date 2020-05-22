تقرير تونسي: كارتيرون مُصمم على ضم لاعب الصفاقسي.. الصفقة تقترب رغم منافسة الترجي

الجمعة، 22 مايو 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - الصفاقسي

اقترب حمزة المثلوثي ظهير أيمن وقائد الصفاقسي التونسي من مغادرة فريقه، وسط اهتمام مصري وتونسي وأمريكي، وفقا لتقارير تونسية.

وزعمت صحيفة (الصحافة) التونسية وجود رغبة مُلحة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في التعاقد مع المثلوثي.

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ويمتلك المثلوثي ثلاثة عروض رسمية في الوقت الحالي من الزمالك والترجي وفريق مينيسوتا الأمريكي، وفقا للصحيفة.

وأشار الصحيفة إلى "كارتيرون مُصمم على ضم المثلوثي بعد مشاهدته للعديد من المباريات للاعب، لأنه يرغب في تعزيز صفوف الفريق بلاعب له قدرات هجومية ممتازة، وكذلك يؤمن منطقته دفاعيا"، وفقا للصحيفة.

وعارضت إدارة الزمالك في البداية فكرة التعاقد مع المثلوثي بسبب "أزمة حمدي النقاز الأخيرة مما جعل النادي يحاول تفادي الصفقات مع اللاعبين التونسيين"، وفقا لمزاعم الصحيفة التونسية.

ورغم معارضة الفكرة في البداية من جانب إدارة الزمالك، إلا أن الأخير تحرك بالفعل و"هناك اتصالات جدية مع اللاعب مما يجعل فرصة الترجي ضعيفة في التعاقد مع قائد الصفاقسي".

وأوضحت الصحيفة "إدارة الصفاقسي ستجلس مع اللاعب خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشة مستقبله، ولكن من الواضح أن عرض الزمالك سينهي الجدل وسيقبل الصفاقسي بترك اللاعب يرحل".

صاحب الـ 27 عاما ينتهي عقده مع الصفاقسي التونسي مع نهاية الموسم الجاري، ولم يصل لاتفاق مع ناديه للتجديد حتى الآن ويحق له التوقيع لأي فريق.

وانضم المثلوثي إلى الصفاقسي في 2016 قادما من النادي الرياضي البنزرتي.

وشارك المثلوثي في 17 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

مع المنتخب التونسي، شارك المثلوثي في 28 مباراة دولية ونجح في صناعة 3 أهداف.

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