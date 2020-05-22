تفاصيل حصول "استادات" على ملعب السلام كحق انتفاع

أتمت شركة "استادات" تعاقدها مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتحصل على حق الانتفاع لبعض منشأت الهيئة ومن بينها استاد السلام.

وأصدرت الهيئة بيانا مشتركا مع "استادات" بشأن التعاقد المبرم بينهما، وأكدت "ثقتها في أن العقد المبرم من شأنه تطوير تلك المنشآت بما يعود بالفائدة الكبيرة على الرياضة المصرية"، وفقا للبيان.

ورحبت الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة استادات باستقبال كافة الأندية والمنتخبات وشركات الرعاية المختلفة، لممارسة أنشطتها على منشآتها الرياضية وفقا لما تبرمه من اتفاقات وعقود مع شركة استادات القابضة المكلفة بالإدارة وصاحبة حق الانتفاع.

وأوضحت الهيئة أن توقيع الشركة لأي اتفاقات وعقود يكون في إطار بنود وأحكام عقدها المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومنها أن الشركة المكلفة بالإدارة هي المسئولة وحدها عن تنفيذ أي التزامات ناشئة عما تبرمه من اتفاقات وعقود مع الغير خلال فترة سريان عقد الإدارة.

إلى جانب تحملها المسؤولية عن أي إخلال ببنود اتفاقياتها وتعاقداتها مع الغير، مع ضرورة حصولها على موافقة كتابية من الهيئة قبل إبرامها لأي اتفاقات أو عقود تتجاوز مدتها سنة.

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