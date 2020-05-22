أنشيلوتي: زيدان غيّر فكرتي عن كرة القدم.. و4-4-2 سبب رحيل زولا عن بارما

أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون الإنجليزي أن الفرنسي زين الدين زيدان "غيّر فكرته عن كرة القدم".

أنشيلوتي درب يوفنتوس بين 1999 و2001 وقاد زيدان كلاعب، ومن ثم قاد الملكي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة وزيدان مساعده.

مدرب ميلان ونابولي السابق قال: "مع زيدان، حاولت تغيير أفكاري في أسلوب اللعب".

وتابع في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس": "زيدان أول لاعب منحني إمكانية تغيير أسلوب اللعب واللعب بطريقة مختلفة".

وأضاف "في أول موسم لي مع يوفنتوس، لعبت بخطة 3-4-1-2، بتواجد ديل بيرو وإنزاجي في الخط الأمامي وخلفهم زيدان".

وأكمل "في العام التالي، لعبت بـ 4 في الخط الخلفي وأبقيت على الثنائي الهجومي وصار زيدان يلعب في مركز رقم 10".

وأردف "زيدان غيّر فكرتي عن كرة القدم، قبل يوفنتوس كنت أركز على خطة 4-4-2، وبعده أردت وضعه في أفضل مركز لمنحه مزيدا من الراحة في الملعب".

وواصل "أثناء لعبي كان نيلس ليدهلوم مدربي من أوائل المدربين الذين لعبوا بطريقة المنطقة، بطريقة 4-4-2 بل برباعي في الوسط لكن دون مراكز محددة".

واسترسل "ثم بعد ذلك سفين جوران إريكسون في روما ولعبنا بخطة 4-4-2، وساكي مع ميلان وبدأت أفهم فكرة اللعب بنفس الخطة، لكن الفكرة تغيرت بعد تدريب بارما وعندما امتلكت زيدان، أردت أن يشعر براحة في مركزه".

وأضاف "كانت تجربة يوفنتوس جيدة في رأيي لأنني فهمت جيدا كيف يجب أن يعمل المدرب لذا أعطاني النادي الكثير من الدعم في ذلك".

تأثير خطة 4-4-2 في بارما

إصرار أنشيلوتي على خطته مع بارما قاد جيانفرانكو زولا للرحيل عن صفوف الفريق في يناير إلى تشيلسي الإنجليزي عام 1997.

أنشيلوتي قال: "كان بارما أول فريق محترف تمكنت من إدارته وكان لدي جيانفرانكو زولا في تلك الفترة".

وتابع "في البداية كنت ألعب بخطة 4-4-2، لم أكن ألعب برقم 10 في تلك الفترة، لذا في المباراة الأولى بالموسم حاولت أن أضع زولا كجناح أيمن.

وأردف "لم يعجبه الأمر كثيرا، لقد كان جيدا في رأيي، لكنه يود اللعب في الوسط. مع وجودكريسبو وإنريكو كييزا في المقدمة، وجدت له مساحة على الجانب الأيمن، لكنه لم يكن سعيدا جدا".

وأتم "في نفس الوقت، أتيحت له الفرصة للذهاب إلى تشيلسي في شهر يناير، اختار الذهاب إلى هناك وسمحت له بالذهاب".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

ترتيبات اللجنة الأولمبية المصرية لعودة النشاط الرياضي

قصة جديدة مثيرة عن "خليفة عمرو زكي" الذي اعتزال قبل الـ 30

تصريحات نارية من عزمي مجاهد

شاهد - صور لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك

جمال بشير لـ في الجول: أوامر عليا أعادتني من العمرة بسبب "طوبة البلتاجي"