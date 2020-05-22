سلة - إصابة نجم الزمالك شعبان عبد الوهاب بفيروس كورونا.. وتدخل من مرتضى منصور
الجمعة، 22 مايو 2020 - 20:11
كتب : FilGoal
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله مساندته الكاملة لنجم الفريق السابق لكرة السلة شعبان عبد الوهاب.
وأُصيب شعبان عبد الوهاب نجم الزمالك السابق لكرة السلة ومدرب قطاع الناشئين في النادي بـ بفيروس كورونا.
وحرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على "تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي للاعب للتعافي من مرضه"، وفقا لبيان الزمالك.
وكشف أحمد عبد الفتاح أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي "قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه"، وفقا لما نشره النادي.
كما تواصل أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.
ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب.
كما يتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للاعب.
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