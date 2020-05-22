سلة - إصابة نجم الزمالك شعبان عبد الوهاب بفيروس كورونا.. وتدخل من مرتضى منصور

الجمعة، 22 مايو 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

شعار الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله مساندته الكاملة لنجم الفريق السابق لكرة السلة شعبان عبد الوهاب.

وأُصيب شعبان عبد الوهاب نجم الزمالك السابق لكرة السلة ومدرب قطاع الناشئين في النادي بـ بفيروس كورونا.

وحرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على "تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي للاعب للتعافي من مرضه"، وفقا لبيان الزمالك.

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وكشف أحمد عبد الفتاح أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي "قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه"، وفقا لما نشره النادي.

كما تواصل أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب.

كما يتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للاعب.

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