الصيد وسموحة يعلنان عبر في الجول منح أسرة أحمد منسي العضوية

قرر ناديا الصيد وسموحة منح العضوية لأسرة مقدم أركان حرب أحمد صابر منسي الذي استُشهد في الهجوم على كمين البرث في عام 2017.

وقال محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد لـFilGoal.com: "نعم مجلس الإدارة بالإجماع قرر منح أسرة الراحل أحمد منسي العضوية الفخرية لما قدمه من خدمات وتضحيات لمصر".

وأكد "سيتم تكريم أسرة الراحل بعد عيد الفطر".

وأضاف "هذه ليست أول مرة يُكرم فيها نادي الصيد أسر جنود من الجيش والشرطة المصرية".

في السياق ذاته تحدث فرج عامر رئيس سموحة لـFilGoal.com: "قررنا منح العضوية الذهبية لأسرة الراحل أحمد منسي لما قدمه لمصر".

وأوضح "العضوية الذهبية هي أفضل فئة في النادي كله فهي عضوية خاصة".

وتابع فرج عامر حديثه "سموحة أغلق باب الاشتراكات الجديدة منذ فترة ولكننا قمنا باستثناء لأسرة البطل الشهيد".

وأضاف "هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لبطل دافع عن مصر وحمى شعبها لولاه لما كنا الآن نتحدث الآن سويا ونعيش في أمان".

وشدد "نادي سموحة يفتخر أن يكون أحمد منسي نموذج لأعضائه وبعد عيد الفطر سنقيم حفلة لأسرة البطل نسلمهم خلالها بطاقات العضوية".

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