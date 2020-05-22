بيراميدز: لم يفاوضنا أي فريق لضم لاعبينا.. وهدفنا دوري الأبطال

الجمعة، 22 مايو 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

هاني سعيد

قال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز إن ناديه لم يتلق أي مفاوضات رسمية من أندية أخرى لضم أي من لاعبيهم.

وقال هاني سعيد عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "لم يتحدث معنا أي ناد لضم أي من لاعبينا والأمر ذاته ينطبق على الزمالك وعمر جابر وأيضا كينو".

وأضاف "نادي الجزيرة الإماراتي لم يبلغنا برغبته في ضم كينو نهائيا عقب نهاية إعارته ونحن لم نحدد مصير اللاعب حتى الآن".

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وعن رأي ناديه في عودة الدوري قال: "لا توجد مشكلة لدى بيراميدز في استئناف الدوري".

وأكمل "نحن نعمل حاليا على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل سواء عن طريق المركز الثاني في الدوري أو الفوز بالكونفدرالية الموسم الحالي".

وشدد هاني سعيد "نريد بداية من الموسم المقبل الفوز بالبطولات التي نشارك فيها ولا نكتفي بمجرد المنافسة".

وعن هل طلب بيراميدز من لاعبيه تخفيض عقودهم أجاب "لم يحدث ذلك ولم نجتمع مع أي لاعب في الفترة الأخيرة من الأساس".

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