رسميا - ستام مدربا لـ سينسناتي ويصف التجربة بالحلم.. والنادي يعلن بصورة شخص آخر

أعلن نادي سينسيناتي الأمريكي تعيين الهولندي ياب ستام مديرا فنيا للفريق.

وسينتظر النادي حصوله على التأشيرة من أجل حضور الحصص التدريبية للفريق.

ووقع الهولندي على عقد ينتهي في ديسمبر 2021 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأصبح ستام رابع مدرب في تاريخ النادي منذ مشاركته في الدوري الأمريكي والخامس بشكل عام.

حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارتكب خطئاً بوضع صورة مدرب آخر هو تينوس فان تيونينبروك مدرب فريق أياكس للشباب بدلا منه.

تغريدة ظلت موجودة لمدة ساعتين قبل حذفها بعد سخرية الجماهير ووضع الصورة الجديدة.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy 📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020

وأصبح ستام أول مدرب يتم تعيينه في الموسم الجاري من الدوري الأمريكي خلفا لمواطنه رون يانس.

ووصف ستام تعيينه مديرا فنيا للنادي بالحلم قائلا عبر الموقع الرسمي: "الحصول على عمل في أمريكا والدوري الأمريكي حلم، لطالما أحببت البلد وعقلية الناس وما يحاولون تحقيقه".

وأتم "اعتقد أنهم قاموا بعمل رائع بالفعل، الحصول على النتائج والعمل مع المشجعين، بالنسبة لي إنه تحد كبير لتقديم أداء جيد".

وخسر الفريق الذي يقضى ثاني مواسمه في الدوري الأمريكي مباراتيه قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

الهولندي البالغ 47 عاما سبق له تدريب أندية ريدينج الإنجليزي وكان قريبا من التأهل للدوري الإنجليزي وخسر الملحق، وزفوله وفينورد في هولندا ورحل عقب الخسارة من أياكس بنتيجة 4-0.

وسبق للمدافع أن لعب لأندية مانشستر يونايتد ولاتسيو وميلان وأياكس.

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