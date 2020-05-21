رسميا - ستام مدربا لـ سينسناتي ويصف التجربة بالحلم.. والنادي يعلن بصورة شخص آخر

الخميس، 21 مايو 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

ياب ستام

أعلن نادي سينسيناتي الأمريكي تعيين الهولندي ياب ستام مديرا فنيا للفريق.

وسينتظر النادي حصوله على التأشيرة من أجل حضور الحصص التدريبية للفريق.

ووقع الهولندي على عقد ينتهي في ديسمبر 2021 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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وأصبح ستام رابع مدرب في تاريخ النادي منذ مشاركته في الدوري الأمريكي والخامس بشكل عام.

حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارتكب خطئاً بوضع صورة مدرب آخر هو تينوس فان تيونينبروك مدرب فريق أياكس للشباب بدلا منه.

Credit: Twitter

تغريدة ظلت موجودة لمدة ساعتين قبل حذفها بعد سخرية الجماهير ووضع الصورة الجديدة.

وأصبح ستام أول مدرب يتم تعيينه في الموسم الجاري من الدوري الأمريكي خلفا لمواطنه رون يانس.

ووصف ستام تعيينه مديرا فنيا للنادي بالحلم قائلا عبر الموقع الرسمي: "الحصول على عمل في أمريكا والدوري الأمريكي حلم، لطالما أحببت البلد وعقلية الناس وما يحاولون تحقيقه".

وأتم "اعتقد أنهم قاموا بعمل رائع بالفعل، الحصول على النتائج والعمل مع المشجعين، بالنسبة لي إنه تحد كبير لتقديم أداء جيد".

وخسر الفريق الذي يقضى ثاني مواسمه في الدوري الأمريكي مباراتيه قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

الهولندي البالغ 47 عاما سبق له تدريب أندية ريدينج الإنجليزي وكان قريبا من التأهل للدوري الإنجليزي وخسر الملحق، وزفوله وفينورد في هولندا ورحل عقب الخسارة من أياكس بنتيجة 4-0.

وسبق للمدافع أن لعب لأندية مانشستر يونايتد ولاتسيو وميلان وأياكس.

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ياب ستام سينسناتي الدوري الأمريكي
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