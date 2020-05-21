في الدرجة الثانية - محمد داوود.. من هداف المظاليم ومتخصص الصعود للممتاز إلى البطالة بسبب كورونا

متخصص في قيادة الفرق التي لعب للتأهل للدوري الممتاز من دوري الدرجة الثانية، وأيضا من دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثاني

كما كان هدافا لدوري الدرجة الثانية وتألق مع الفرق التي لعب لها.

محمد داوود.. مهاجم الاتحاد السكندري وحرس الحدود السابق، الذي ابتعد عن كرة القدم والعمل بها بسبب توقف النشاط الكروي على إثر انتشار فيروس كورونا في مصر.

ويحكي محمد داوود لـFilGoal.com قائلا: "بدأت مسيرتي مع الاتحاد السكندري في فرق الناشئين عام 2001 وتم تصعيدي للفريق الأول مع ثيو بوكير وطلعت يوسف وعمري 16 عاما".

وأضاف "لعبت مع الاتحاد لمدة 4 مواسم ورحلت إلى حرس الحدود في الدرجة الثانية وصعدت مع الفريق للدوري الممتاز مع طارق العشري".

وتابع "بعدها انتقلت إلى نادي الأولمبي السكندري في الدرجة الثالثة وصعدت معهم للدرجة الثانية مع جمال عبد الحميد، ثم تأهلنا للدوري الممتاز مرتين الأولى مع مصطفى يونس والثانية مع عبد الرحيم محمد".

المهاجم المخضرم استمر في تصريحاته "كنت هداف الدرجة الثانية برصيد 23 هدفا ثم انتقلت إلى الكروم على سبيل الإعارة ثم الجونة وصعدت معهم للدوري الممتاز مع إسماعيل يوسف".

وأردف "زاملت أحمد الكاس كلاعب مع الأولمبي ثم كان مدربي في الفريق".

وواصل "كذلك لعبت مع فريق الترام ومركز شباب العبور في الدرجة الثالثة وصعدت معهما إلى الدرجة الثانية".

ثم أكمل "كما شاركت مع فرق الحرية والمعمورة وصعدت مع مركز شباب المعمورة من الدرجة الرابعة إلى الثالثة وسجلت معهم 30 هدفا في موسم واحد".

وكشف عن فريقه الحالي "حاليا ألعب مع فريق دهميت في الدرجة الرابعة".

وعن عدد الأهداف التي سجلها قال "طوال مسيرتي سجل 284 هدفا في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، وكنت أرغب في المشاركة لذلك أرحل عن فريقي الصاعد حتى أشارك مع فريقا آخر وكنت ألعب بحماس كبير مع كل فريق".

التوقف عن العمل

وأوضح "في الفترة السابقة واجهت بعض المشاكل الأسرية وعملت مدربا في عدة أكاديميات للكرة بجانب مشاركتي مع فريق دهميت في الدرجة الرابعة".

وواصل "ولكن في الوقت الحالي أنا بدون عمل بسبب توقف نشاط كرة القدم".

واختتم حديثه "أنا أبلغ من العمر الآن 42 عاما وعملي كمدرب كان في الإسكندرية محافظتي، الجميع يمر الآن بظروف صعبة وأنا أملك تاريخا كرويا كبيرا في محافظة الإسكندرية".

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