لويس إنريكي: الكرة بدون جمهور أحزن من الرقص مع شقيقتك

وصف لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا إقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور بأحزن من الرقص مع شقيقته.

وتحدث إنريكي لصحيفة "أس" الإسبانية اليوم الخميس قائلا: "كرة القدم بدون جمهور أحزن من الرقص مع شقيقتك".

وواصل "لقد رأيت بعض من مباريات الدوري الألماني وكان مشهدا حزينا يمكنك سماع كل شيء يحدث في اللقاء، وفقدنا اللحظات الحماسية".

وأضاف "أنا أتفهم مغزى عودة كرة القدم فقد تكون وسيلة لمساعدة الناس في ظل التباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل لكن الأمر غريب".

وواصل "كلاعب كنت سأتطلع لعودة كرة القدم قريبا كلما أمكن وخوفي سيكون من تأثير فيروس كورونا على كبار السن، وكمدرب أنا لدي نفس التشوق لعودة الكرة".

وعن نقل يورو 2020 للعام المقبل قال إنريكي: "هذا أمر لعينا التعامل معه والتخطيط لبعض المباريات الودية ويجب أن نقيم بعض المباريات في شهر سبتمبر ولكن عندما يكون الأمر آمنا، ونحتاج فقط للتحلي بالصبر لأن هناك أمور أخرى حاليا أكثر أهمية".

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