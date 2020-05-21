كيلليني: معجب بطريقة إيذاء سواريز.. وأفتخر أنني "ابن عاهرة" في الملعب

الخميس، 21 مايو 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

لويس سواريز - جورجيو كيلليني - كأس العالم 2014

يواصل الإيطالي جورجيو كيلليني سرد حكاياته المثيرة في الملاعب عبر كتابه.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

جيورجيو كيلليني

النادي : يوفنتوس

وتطرق كيلليني تلك المرة للحديث عن عضة لويس سواريز الشهيرة في كأس العالم 2014.

أوروجواي أقصت إيطاليا من المونديال من دور المجموعات بعدما تفوقت في الجولة الأخيرة بهدف دون مقابل.

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وقال كيلليني في كتابه" "الحقيقة أنني معجب بطريقة إيذائه، لأنه إذا خسر سواريز ذلك، سيصبح لاعبا عاديا".

وتابع "لم يحدث شيئا غريبا في ذلك اليوم في كأس العالم 2014. كنت أراقب إدينسون كافاني في معظم المباراة، وهو رجل مُعقد ولم نقم بأي شيء".

وأضاف "فجأة، أدركت أنني تعرضت للعض في الكتف. هذا كل ما في الأمر، ولكن هذه هي استراتيجية سواريز في القتال أثناء الاحتكاك بين شخص وآخر، وأنا أفعل ذلك أيضا".

وواصل"أنا وسواريز متشابهان وأحب مواجهة مهاجمين مثله. اتصلت به بعد يومين من المباراة، لكنه لم يكن بحاجة إلى الاعتذار لي".

وأردف "أنا أيضا ابن عاهرة في الملعب وأفتخر بذلك".

وأتم "الأذى وقليل من الخبث جزءا من اللعبة، لن أدعو هذا غشا، يجب أن تكون ذكيا للتغلب على منافسك".

سواريز عُوقب من "فيفا" بالإيقاف لمدة 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم.

إيطاليا ودعت من دور المجموعات رفقة إنجلترا بينما تأهل أوروجواي وكوستاريكا لدور الـ 16.

كيلليني فتح صراعا بينه وبين فيليبي ميلو وماريو بالوتيلي من خلال كتابه، كما تحدث عن إصابة محمد صلاح التي تعرض لها من سيرخيو راموس في نهائي دوري الأبطال.

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جورجيو كيلليني لويس سواريز كأس العالم 2014
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