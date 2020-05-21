سمير كمونة: تلقيت 4 عروض بعد أمم إفريقيا بينهم برشلونة.. وكدت أعود للأهلي مع جوزيه

كشف سمير كمونة مدافع منتخب مصر السابق عن تلقيه عرضا من برشلونة في فترة سابقة.

وحكى كمونة تفاصيل الواقعة عبر قناة أون تايم سبورتس، قائلا "بعد أمم إفريقيا 1998 أخبرني صالح سليم بإنني تلقيت 4 عروض".

وأوضح "العروض كانت من برشلونة وبوروسيا دورتموند وكايزر سلاوترن وأوليمبياكوس".

كمونة أتبع "عرض برشلونة كان بإن أنضم إلى فريق الرديف لأقضي معهم فترة وإما أصعد للفريق الأول أو أخرج معارا. لكننا فضلنا عرض كايزر سلاوترن لأنه كان الأعلى قيمة".

سمير كمونة كان ضمن قائمة منتخب مصر الفائزة بكأس الأمم الإفريقية 1998 في بوركينا فاسو.

وانتقل كمونة للحديث عن قصة اقترابه من العودة إلى الأهلي بعد الرحيل، فقال "بونفرير كان سبب رحيلي أنا ولاعبين آخرين عن الأهلي رغم إنه كان السبب في الموسم السيء كونه مدرب لا يجيد سوى التدريبات البدنية".

وواصل "بعد الرحيل عن الأهلي انتقلت إلى الاتحاد السكندري وكان عمري 29 عاما فقط. وبعد الموسم الأول اتصل بي حسام البدري واستفسر عن إمكانية عودتي للفريق".

وأتم "أخبرته بأنني أوافق حتى لو سأعود مجانا، لكن الصفقة تعطلت بعدما ضم الأهلي عماد النحاس. بعدها انتقلت إلى المصري وقضيت هناك موسمين رائعين، ثم لعبت في بتروجت".

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