عفروتو: كورونا حرمني من اللعب في أوزبكستان.. ورفضت الزمالك

الخميس، 21 مايو 2020 - 18:16

كتب : FilGoal

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كشف مصطفى محمود "عفروتو" لاعب الأهلي الأسبق أنه كان على أعتاب الاحتراف في أوزبكستان، لولا أزمة فيروس كورونا.

وقال عفروتو: "كنت على أعتاب الانتقال لفريق أوزبكستاني يلعب في دوري أبطال آسيا".

وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس 2 "تواجدت في فترة معايشة وكانت كل الأمور تسير بشكل جيد، وكان من المنتظر انضمامي لهم في شهر أبريل الماضي".

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وتابع "ولكن بسبب كورونا توقف كل شيء، وحاليا أنا لاعب حر".

وعن تفاصيل رحيله عن الأهلي في فترة مانويل جوزيه بعدما قرر الأخير الاستغناء عنه إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب أيضا، قال عفروتو: "حزنت للغاية بالرحيل عن الأهلي، كنت أسير بشكل جيد".

وأشار " حلمي كان يكبر أمامي وفجأة رحلت بدون أسباب، "البيت عندنا كان وكأن في ميت" وليس مجرد أنني رحلت عن الأهلي".

وتطرق صاحب الـ 31 عاما للحديث عن رغبة الزمالك في ضمه عقب رحيله من الأهلي، قائلا: " أثناء فترة تولي حسام حسن تدريب الزمالك، النادي تحدث معي من أجل الانضمام للفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "رفضت لأنني رجل أهلاوي وأحب الأهلي ومُخلص لـ الأهلي".

وأردف "شرف كبير بكل تأكيد اللعب مع الزمالك، ولكن كان الأمر صعبا للغاية علي ولذلك رفضت".

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